Abdurrahman Dilipak'tan AKP'ye: Sonunda demokrasinin ‘yerli ve milli’si de böyle oldu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, birilerinin gözünde AKP’nin bir “Muhafazakar Demokrasi” denemesi olduğunu belirterek “Birileri ‘Demokrasiyi niye liberallere ve solculara kaptıralım’ diye düşünmüş olmalı. Sonunda demokrasinin ‘yerli ve milli’si de böyle oldu” dedi.

Demokrasi rüyasının kâbusa dönüştüğünü yazan Dilipak, Koronovirüs konusunda, Dünya Sağlık Örgütü’nün görüşüne aykırı görüşlerin yasaklandığını öne sürerek, “Yasaklayanlar yarın LGBT aleyhine yayınları, görüşleri de yasaklayabilirler. Starlinke, Neuralinke, Klonoide, Trans Humanizme karşı olanları da engelleyebilirler” dedi.

Birilerinin gözünde AKP’nin bir “Muhafazakar Demokrasi” denemesi olduğunu yazan Dilipak, şöyle devam etti:

“Birileri 'Demokrasiyi niye liberallere ve solculara kaptıralım' diye düşünmüş olmalı. Sonunda demokrasinin ‘yerli ve milli’si de böyle oldu. Sonuçta ‘Herkesin demokrasisi kendine’. İran ‘İslam Cumhuriyeti’nde kaldı. İslam Cumhuriyeti oluyorsa, demokrasisi niye olmasın!? Biliyorsunuz bütün darbeler demokrasi adına yapılıyor. Bütün darbelere karşı muhalefet demokrasi bayrağı açar. Bu oyun böyle kurulmuş. Bu demokrasinin iç savaşıdır. Her darbe dış desteklidir. Demokrasinin patenti ABD, AB ve eski SSCB’de idi. FETÖ ‘İslam demokrasisi’ getirecekti olmadı.”

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