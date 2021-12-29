Abdurrahman Dilipak: Sanırım biz; Allah’ı da, dini de es geçmeye başladık

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü “Iskaladığımız bir şey yok mu?” başlıklı yazısında “Sanırım biz; Allah’ı da, dini de es geçmeye başladık” dedi.

“Kader, rızık, ecel artık düşüncelerimiz, söz ve eylemlerimize yön vermiyor gibi sanki. Birçok kişi Allah’a, dine ihtiyaç duymuyor, O’na atıf yapmıyor eskisi kadar. Ateist de değil bu insanlar” diyen Dilipak, bu insanlar için dinin “Kültürel bir aidiyet”te dönüştüğünü yazdı.

“Kimileri için magazin konusu, kimileri için anlamsız değil ama anlaşılması zor bir konu. Bu gruptakiler giderek Agnostik ve Deist oluyorlar.” Görüşünü dile getiren Dilipak, birilerinin hep başarıdan söz ettiğini yazdı.

Dilipak “Ehliyetsiz liyakatsız insanları başa getirirseniz, başınıza iyi şeyler gelmez. Başınıza iyi yöneticiler de gelse, toplum daha iyisine layık değilse, yine kötülük yakanızı bırakmaz” diye yazdı.

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