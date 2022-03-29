Abdurrahman Dilipak: Nedendir bilmiyorum, cemaat, ilahiyat, Diyanet susmaya devam ediyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, insanların çok fazla zararlı ürün kullandığını belirterek “Nedendir bilmiyorum, cemaat, ilahiyat, Diyanet susmaya devam ediyor. Artık o “Helal sertifikaları” da benim için bir anlam ifade etmiyor” dedi.

Dilipak’ın bugünkü “Matruşka siyaseti” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Evinizdeki wifiniz, cep telefonunuz, akıllı sistemler, o robot süpürgeniz katiliniz olabilir. Mikro dalga fırınlardan vazgeçmenin zamanı gelmedi mi?

O ilaçlar, o deterjanlar, böcek kovucular, böcek öldürücüler, hormonlu gıdalar, kozmetikler birçok ürün zararlı. Paketlenmiş, uzun ömürlü gıdalardan uzak durun, fast foodlardan da. Yediklerimize, içtiklerimize, giydiklerimize, elimizde, çantamızda taşıdıklarımıza da dikkat edelim. Her taraf zehir dolu, o kadar çok sentetik malzeme, petrokimya ürünü kullanıyoruz ki.

Hayatımızı tepeden tırnağa gözden geçirme zamanı geldi ve geçiyor. Nedendir bilmiyorum, cemaat, ilahiyat, Diyanet susmaya devam ediyor. Artık o “Helal sertifikaları” da benim için bir anlam ifade etmiyor.

Domuz haram da, domuzluklar ne oluyor peki!”

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