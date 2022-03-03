Abdurrahman Dilipak: NATO, Ukrayna konusunda Ankara’ya “tarafsız kalırsan bertaraf olursun” demeye hazırlanıyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından yaşananları değerlendirdiği bugünkü yazısında “Ankara tarafsız kalmaya çalışıyor ve her iki tarafa da itidal çağrısı yapıyor da, gidişat o ki, NATO, Ankara’ya 'tarafsız kalırsan bertaraf olursun' demeye hazırlanıyor” görüşünü dile getirdi.

NATO’nun Ukrayna konusunda Boğazları kontrol ederek Rusya’ya karşı kuşatma ve tecrit operasyonu için hazırlık yaptığını yazan Dilipak, “Yani TSK’nın fiilen bu savaşa girmesini isterlerse şaşmamak gerek. Artık savaş cephesi o zaman sadece Ukrayna değil Türkiye olacak.Bunun anlamı şu, Türkiye savaşın merkezinde yer alacak. Rusya kuşatmayı yarmak için Türkiye’yi hedef alacak” diye yazdı.

ABD ve Batı’nın gözünde Türkiye’nin “Ucuz asker deposu” olduğunu yazan Dilipak özetle yazısına şöyle devam etti:

“’Hayır’ diyebilen bir Türkiye olmadan kendi politikanızı hayata geçiremezsiniz. Peki ‘Hayır’ diyebilecek misiniz, ya da kime ‘Hayır’ diyeceksiniz, ‘Stratejik ortağınız’a mı, ‘Müttefikiniz’e mi, hem ‘Müttefik’ olduğunuz hem de dahil olmak istediğiniz ‘Avrupa Birliği’ne mi? Türkiye artık bir karar vermek zorunda. Biz ‘rüzgar gülü’ değiliz!”

Dilipak, Türkiye’nin gücünün farkına varması gerektiğini belirterek “’Aktif denge politikası’ bir yere kadar. Şimdi karar zamanıdır” dedi.

Dilipak, “AB’den çekilelim AB çöker, NATO’dan çekilelim, NATO çöker. NATO ve AB çökerse, ABD burada tutunamaz. Biz bu yapıların kilit taşıyız. O zaman “yeni bir dünya kurulur ve biz o yeni dünyada yerimizi alırız” görüşünü dile getirdi.

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