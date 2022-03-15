Abdurrahman Dilipak: NATO bütün Karadeniz’i istiyor, birileri bu gerçeği görmek istemiyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Ukrayna’da yaşanan savaş, ABD ve NATO ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Ukrayna bahanesi ile Girit’ten Baltık denizine kadar olan Adriyatik ile Ege arasındaki koridoru fiilen işgal ettiğini ve Batı ile Rusya koridorunu kestiğini yazan Dilipak, "ABD hedeflerinin Gürcistan ve Ermenistan’ı NATO şemsiyesi altında Avrupa’ya katmak olduğunu söyledi. Yani NATO bütün Karadeniz’i istiyor. Sınırlarını Hazar denizine ve Kafkasya’ya karşı genişletmek istiyor.

Birileri bu gerçeği görmek istemiyor, birileri de dikkatleri başka yöne çekerek perdelemek istiyorlar. Ülkeleri de ekonomik kriz, siyasi kriz ve kıtlık tehdidi ile korkutuyorlar. Yani korku pandemisi devam ediyor” görüşünü dile getirdi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın