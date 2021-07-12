Abdurrahman Dilipak: Maske komedisi ne zamana kadar devam edecek

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, Koronavüris mutasyonlarını değerlendirdi, “Aşı zorunluluğu getiren resmi ve özel iş yerleri bunu neye dayanarak yapabiliyor? Bu maske komedisi daha böyle ne zamana kadar devam edecek. Artık yaz sıcağında insanlar bunalıyor. Yazıktır, ayıptır, günahtır” dedi.

“Mutasyon diyorlardı, şimdi varyantlardan söz ediyorlar. Mutasyon demiyorlar, çünkü mutasyon, yayıldıkça etkisini kaybeden, olağan ve sıradanlaşan bir süreç” diyen Dilipak, Alfa, Beta, Delta, Gamma Lambda varyantının “Endişe verici 4 varyant” olarak kategorize edildiğini belirtti, varyantlar hakkında bilgi verdi.

“Sizin bu fedakarlığınız aşı firmalarını, DSÖ’yü mutlu etmiyor, sağlık bakanlığının da bu anlamda övünç kaynağı oluyorsunuz” diyen Dilipak, insanlara “Bol su için, 5G gibi mikro dalga ve RF etkisinden uzak durun. Antiviral bir korunma ve beslenmeye geçiş, E, D, C vitamini desteği alın. Zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Bu hemen hemen bütün uzun ömürlü endüstriyel gıdalar demektir neredeyse. Geni ile oynanmış, hormonlu gıdalar, tarım ilaçları taşıyan ve fıtratı bozulmuş her türlü gıdadan, sigara, alkol gibi aklı zail eden şeylerden uzak duralım” önerisinde bulundu.

Birilerinin insanları “aşı manyağı” yapmak istediğini iddia eden Dilipak, “ Sahi, aşıda hani zorlama olmayacaktı?! Aşı zorunluluğu getiren resmi ve özel iş yerleri bunu neye dayanarak yapabiliyor? Bu maske komedisi daha böyle ne zamana kadar devam edecek. Artık yaz sıcağında insanlar bunalıyor. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Bunun bir mantığı filan da yok. Kapalı mekanda da, açık alanda da bu bitsin artık” dedi.

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