Abdurrahman Dilipak, Londra sokaklarındaki karikatürü yorumladı: İngilizler Erdoğan'a daldırmış*

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili grafiti için, "İngilizler sokak resimleri ile erdogana daldırmış" yorumunu yaptı. Yazım hatası yapmış olabileceği düşünülen Dilipak, sokak sanatçılarını da bu resme karşılık vermeye çağırarak, "Bir sokak resmi çizen ya da grafiti sanatçısı yok mu buna cevap verecek, anladıkları dilden" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin başkenti Londra’da, Türkiye ve Kürt coğrafyasından göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Harringay’in en işlek caddesi Green Lanes üzerinde yer alan ve Tayyip Erdoğan'ı delik bi çuvalla para taşırken, oğlu Bilal Erdoğan'ı ise dökülen paraları toplarken resmeden grafitinin, dünyaca ünlü sokak ressamı Banksy tarafı tarafından yapılmış olabileceği iddia edilmişti.

Abdurrahman Dilipak'ın konuyla ilgili tweet'leri şöyle: