Abdurrahman Dilipak: İsteyen aşı olsun sonucuna katlansın, ben olmuyorum; pedofili Bill Gates, satanist Elon Musk'ın gönüllü kobayı olmayı reddediyorum

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye'de ilk aşılamanın 2021 Ocak ayında Sinovac ile başladığını, Biontech ve Sputnik'le devam ettiğini belirterek, "İlk günden beri itirazımız vardı. Mikrop izole edilmedi. Grip için aşı olmaz. Mikrop izole edilmeden aşı da olmaz ilaç da. Tanı kiti de olmaz. Nerden geldiği, nasıl yayıldığı bilinmeyen, hızlı bir şekilde mutasyona uğrayan ve sürekli yeni varyantlarından söz edilen bir “mikrob”a karşı zaten aşı ile mücadele edemezsiniz. Çünkü o “mikrop” dediğiniz şey o aşıdan daha hızlı hareket eder.

Aslında o klasik bir “mikrob” değil. O bir “biyolojik ajan”! Biz bunu; siz bu işin adını bile duymadığınız zamanlarda konuşup yazarken, bize “komplocu” diyordunuz!" diye yazdı.

Resmi istatistik verilerinin doğruluğundan 'ciddi anlamda' kuşkulu olduğunu belirten Dilipak, "Aşıların muhtevasından, etkileri ve yan etkilerinden kuşkuluyum. Bunun bu şartlarda yerlisine de yabancısına da güvenmiyorum... İsteyen olsun ve sonucuna katlansın. Ben olmuyorum ve sonucunu da kabul ediyorum. Gölge etmeyin başka istediğim de yok. Pedofili Bill Gates, Satanist Elon Musk’ın, DSÖ’nün, FDA’nın, Global Reset’çilerin, TransHumanizm senaryosunun gönüllü kobayı olmayı reddediyorum. Onların yolu onlara, benim yolum bana!" ifadelerini kullandı.

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