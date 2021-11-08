Abdurrahman Dilipak: İçimizdeki hainlere, ahlaksızlara karşı “Bunlar bizdense ben bizden değilim!” demeliyiz, bunu demeyen herkes, korudukları çevrelerin suç ortağıdır

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 2003 yılında, İsrail Savunma Kuvvetlerine bağlı zırhlı bir aracın çarparak ölümüne neden olduğu Amerikalı barış eylemcisi Rachel Aliene Corrie’nın “Bunlar bizdense ben bizden değilim” sözlerini hatırlatarak “Biz de aynı şekilde içimizdeki hainlere, ahlaksızlara karşı aynı şekilde tepki verebilmeliyiz: Bunlar bizdense ben bizden değilim! Bunu demeyen herkes, hangi din, ideoloji, mezhep, tarikattan olursa olsun, korktukları, savundukları, korudukları çevrelerin suç ortağıdır” diye yazdı.

Son dönemde birilerinin bir vesile bulup İslam’a, Müslümanlara ve Diyanet’e saldırdığını cemaat yapılarını hedef aldıklarını yazan Dilipak, Türkiye’deki laikçi kafaların bu tavrının yeni olmadığını ifade etti.

Dilipak özetle yazısına şöyle devam etti:

Tabi İslam’ı yakalarına iliştirdikleri rozet gibi taşıyan İslam’ın yüzkarası tipler, İslam’a yönelik saldırıların paratoneri gibi ortalıkta dolaşıyorlar. Sonuçta bu adamların yedikleri haltların faturası İslam’a ve Müslümanlara çıkartılıyor.

Her dinin, mezhebin, ideolojinin münafıkları vardır. Servet, güç ve iktidar nerede ise hemen orada konumlanıverirler.

Bu ahlaksızlar dindarların arasına saklanarak kendilerine bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışıyorlar. Siyaset, bürokrasi ya da iş ilişkileri sebebi ile bunları savunacak olursak, o zaman da eleştirilerin muhatabı biz olmuş oluyoruz.

Asıl sorun bizde yine. Emin olmadığımız bir konuda taraf olmak zorunda değiliz. Taraf olacaksak, adil şahid olacağız ve bir kişi ya da topluluğa olan düşmanlığımız ya da öfkemiz bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmeyecek. Gerektiğinde celladımızın bile hakkını savunacağız, ama asla celladımızın kılıcını bileylemeyeceğiz.

İslam karşıtı da olsalar, haklı bir eleştirileri varsa, sözü dinleyip doğrusuna tabi olmamız gerekir. Kötü şöhret sahibi insanları savunmak Müslümanların itibarını yaralar.

'Müslüman' olmakla, 'Müslümancı' olmanın aynı şey olmadığını artık anlamamız gerek. Adı Müslüman diye birilerinin günahlarını aklamaya çalışamayız. Bunların bu takdirde Müslümanlara verdiği zarar, İslam karşıtlarının verdiği zarardan daha büyük olacaktır.

Biz ne inkârcılardan yanayız, ne de münafıklardan, her iki topluluğun şerrinden de Allah’a sığınırız. Eğer bize benzer görünenler ve öte yandan da İslam karşıtlarının eline koz veren ahlaksızlarla karşılaşırsanız, Corrie’yi hatırlayın ve deyin ki, 'eğer siz bizdenseniz, ben bizden değilim'.

Kim doğru yapıyorsa onun yanındayız. Kim yanlış yapıyorsa, bizden uzak dursunlar."

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