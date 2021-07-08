Abdurrahman Dilipak: Hiçbir siyasi ve bürokrat, bu utançtan bir cümle ile bile söz etmiyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Kimlik kartımızla alnımıza vurulan ‘GENDER’ damgası var. Hiçbir siyasi ve bürokrat, bu utançtan bir cümle ile bile söz etmiyor” dedi.

Dilipak, erillik ve dişilik arasındaki farklılığı gösteren, cinsiyet kimliği ve toplum cinsiyet rollerini tanımlayan ‘GENDER’ damgasına karşı olduğunu belirterek, siyasileri ve bürokratları eleştirdi.

Dilipak’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Toplumsal cinsiyet”le başlayan, sonunda kimlik kartımızla alnımıza vurulan ‘GENDER’ damgası var. Hiçbir siyasi ve bürokrat, bu utançtan bir cümle ile bile söz etmiyor. Bu cinayetin failleri ise aramızda ve susuyorlar. Ben bu sıfatı reddediyorum. Bu sıfat ancak bu haltı yiyene yakışan bir sapkınlığın adıdır. Sahi hayvanlar için ne olacak bu durum! Hayvanların cinsiyeti kendi kişisel tercihleri mi yoksa biyolojik mi? Artık hayvanlar da düşüneceğine göre, hayvanlarda da ‘cinsel deneyim, yönelim, tercih’ sorunu olacak mı? Deneyim yaşı ne olmalı. Hadi ‘hayvancı”lar size bir dert daha. “Kendini tavuk sanan horoz ile horoz sanan tavuk sendromu’nu nasıl çözeceğiz? Bu hastalık, insanlardan hayvanlara geçecek gibi gözüküyor.”

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