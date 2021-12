Abdurrahman Dilipak: Herkes gidişattan şikâyetçi, insanlar öfkeli

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, herkesin gidişattan şikâyetçi ve öfkeli olduğunu yazdı.

“Bir arkadaşımın mahkemesi var, 12 yıldır gel-git, bir ilerleme sağlayamıyor” diyen Dilipak, arkadaşının mahkemeden, polisten, avukatından, hâkimden, bilirkişiden şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Arkadaşının süreçten bulandığını ifade eden Dilipak, “Zaten geciken adalet adalet değil. Zaten yasalarda da sorun var. Bürokrasinin işleyişi, mevzuat yığını” diye yazdı.

Müslümanların HAK merkezli düşündüklerini; insan, ulus, toplum merkezli düşünmediklerini belirten Dilipak, şöyle devam etti: “Üstün olan HAK’tır ve Hakk’ın rızasıdır. Eğer, para, makam, şöhret, oy için bir şey yapıyorsanız, bilin ki, ihtirasla istediğiniz her şey sizin imtihanınız olacaktır. Hakkın rızasına uygun olmayan her kişi, her söz ve her iş sizi ulaşmaya çalıştığınız şeylerden uzaklaştıracaktır. Elde ettiklerinizin bereketi kaybolacak, Haksız olarak yüklendiğiniz edinimleriniz kendi cehenneminize, kendi sırtınızda taşıdığınız yakıta dönüşecektir. Biz ahir zaman ümmetiyiz. Bu fitneler, öyle anlaşılıyor ki, daha birkaç yıl artarak devam edecek. Daha akıllı, daha dürüst ve daha cesur olmak zorundayız. Daha sabırlı, istişare ve şûradan ayrılmayan, işi ehline veren, safları sıklaştıranlardan olanlardan olalım inşallah” diye yazdı.

