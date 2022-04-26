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Abdurrahman Dilipak: ‘Hayır’ diyen bir Türkiye hayalimiz vardı

26 Nisan 2022 09:02

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “’Hayır’ diyen bir Türkiye hayalimiz vardı, şimdi onu da kaybediyoruz insanlık olarak, küresel çete karşısında sanki” düşüncesini dile getirdi.

 “Uluslararası sistemle uygun adım” politikasının tüm dünyada öne çıktığını yazan Dilipak, “Bu sisteme karşı çıkanlar küresel çete tarafından tasfiye ediliyor, ya da yaptırımlarla cezalandırılıyor. Şangay’daki çığlıklar yakında sizin karşı komşudan ardından sizin apartmandan gelirse şaşmayın. Pakistan’ın bugünü, sizin geleceğiniz olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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