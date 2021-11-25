Abdurrahman Dilipak: Haksızlıklar karşısında susmak da haramdır

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, helal ve haramı irdelediği bugünkü yazsında “Sadece yiyip içtiklerimizle ilgili değil, yapıp yapmadığımız her şeyi kapsar. Haksızlıklar karşısında susmak da haramdır mesela” dedi.

Allah’ın servet ve iktidarı, halklar ve ülkeler arasında çevirip, insanları malları, canları, sevdikleri, kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan ettiğini yazan Dilipak “ Ve bir gün divan kurulur hesap sorulur” dedi.

“Muhkem nas” ile sabit “Haram fiiller”ini sıralayan Dilipak, “Şunu hiç aklımızdan çıkarmamamız gerek: Bu dünyada yaptığımız ve yapmamız gerekirken yapmadığımız, söylediğimiz ve söylememiz gerekirken söylemediğimiz şeylerden hesaba çekileceğimiz bir gün var. Sonuçta bu dünyada yapıp yapmadıklarımızla ya kendi cennetimize sırtımızda tuğla taşıyacağız, ya da kendi cehennemimize sırtımızda odun taşıyacağız. O gün yönetenler ve yönetilenler, yargılayanlar ve yargılananlar birlikte yeniden yargılanacaklar” diye yazdı.

“Keşke yüzümüzü Hak’ka dönsek” diyen Dilipak “Kınayanların kınamalarına, tehdit edenlerin tehdidi ve onların gösterdikleri istikamete değil, Allah’ın rızasının gösterdiği yolda yürüsek ve O’nun rızasının tecellisinin vesilesi olabilsek. ‘İman ettik’ demekle yakamız bırakılıvermeyecek. İman edenlerle etmeyenlerin ayrıştırılacağı bir gün var” dedi.

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