Abdurrahman Dilipak: Güç ve servet ilişkileri eski hayallerimizin üzerine katran döktü

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "AKP’nin Papatyaları" başlıklı yazısı nedeniyle AKP Genel Başkanlığı’nın yaptığı suç duyurusunun ardından hakkında açılan davada yarın hâkim karşısına çıkacağını yazdı.

Dilipak, hakkında suç duyurusunda bulunan AKP’li 81 il başkanı ve kadın kolları başkanına “Bu kararı verirken kendi başınıza mı karar verdiniz? Kadın kollarında istişare ettiniz mi?” sorularını yöneltti.

Hakkında suç duyurusunda bulunanların yazısını okuduklarından emin olmadığını yazan Dilipak, şöyle devam etti:“Talimat aldığınız şikâyet dilekçenizden ve basın açıklamanızdaki ifadelerden belli. Aleyhime trollerin sosyal medya paylaşımlarını görmüşsünüz, o belli. Bir de kendi medyanızda talimatla yazdırılan o ‘topyekûn savaş’ yazılarından etkilendiğiniz belli. O gün sosyal medya tetikçileri troller ve onların ardından cepheye sürülen medya lincinin kalemşörleri, işaret aldıkları gün topluca saldırıya geçtiler. Onlar da yazdıklarımı okumamış olmalılar. Okudularsa da anlamamışlar.”

“Ankara’da kimler, hangi akılla böyle bir işe giriştiler. Benim üzerimden ‘kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle’ kabilinden birilerine mesaj mı vermek istediler” diyen Dilipak, “Benim 81il’de yerel yöneticiler, parti teşkilatları, STK’lar, üniversitelerle bağımı kopartmak istedikleri, beni cezalandırmak, izole etmek, etkisizleştirmek istedikleri kesin de, bunu niçin yaptılar? Sakın bu İstanbul Sözleşmesi sürecine muhalefetim sebebi ile olmasın. Peki 81 il neden ve nasıl böyle bir oyuna alet edildi” diye yazdı.

Suç duyurusunda bulunanlara “Bakalım medyanız bu davayı görecek mi?” diye soran Dilipak, yazısına şöyle devam etti: “Bu kadar basit, sıradan, önemsiz bir dava ise, genel başkanınız, kadın kolları başkanınız, 81 il kadın kolları başkanınız, KADEM, niye hep beraber suç duyurusunda bulundunuz, niçin yaptınız o basın toplantılarını, o toplantılar neyin nesi idi! Hadi müştekiler, eğer yaptığınız işin arkasındaysanız ya siz gelin, ya avukatınızı gönderin. Ben tek başımayım, arkamda bir örgüt filan yok. Sahi siz kimsiniz! Maske kimsin sen. Hadi indir maskeni. O gün kalemlerinden kan damlayan 'eski dostlar', eskiden ne güzel hayallerimiz vardı. Eski hayallerimizin üzerine katran döktü güç ve servet ilişkileri. “

Konuyla ilgili Hasan Doğan üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a mektup yazdığını ancak değişen bir şey olmadığını yazan Dilipak, “Görmek, duymak istemeyince, ‘kellim kellim layenfağ’. Her şey sonuçta olacağına varıyor.O sözünü ettiğim sistem, beni çabalarım sebebi ile cezalandırmak istedi ve bu operasyonda en yakınımdakileri kullandı.”

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