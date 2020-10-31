Abdurrahman Dilipak: FETÖ için eğer 17/25'i kabul ederseniz işiniz kolay ama bu gerçekçi bir tespit değil

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahmin Dilipak, FETÖ için 17/25 Aralık tarihinin kabul edilmesinin gerçekçi bir tespit olmadığını belirterek, "Bunlar böyle “binbir surat” insan. 15 Temmuz’dan önce de hemen kılık değiştirdiler ve kendi içlerinde itiraz edenleri FETÖ’cülükle suçlayarak hem kendilerini akladılar, hem de düşmanlarını cezalandırdılar. Bunların olmadıkları yer yok. Olmaları gereken her yerde vardılar. CHP, MHP, HDP, İYİ Parti farketmez.

Bakın, biz 40 yıldır, ne PKK’nın gerçeği ile yüzleşebildik, ne de FETÖ gerçeği ile yüzleşebildik. Bu akılla da ne Muhsin Yazıcıoğlu’nun katilini bulabiliriz, ne Hrant Dink’in ya da Eşref Bitlis’in. Uğur Mumcu’nun katilini de bulamazsınız. Özal’a suikast düzenlendi. Adam yakalandı. Peki, işin aslı anlaşılabildi mi? Yasama, yürütme, yargı sözde işin üzerine gitti, mesela, FETÖ’yü imal eden 3 kişiden biri olan Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Yaşar Tunagür kimdir, ne iş yapar ortaya çıkartılamadı. Bu memlekette birçok kişi gerçekte kimdir, kimin adamıdır, nereden gelir, nereye gider bilinmez." diye yazdı.

Siyasetin denetim müessesesi olduğuna vurgu yapan Dilipak, "FETÖ olayı adım adım geldi. O zaman yazıp söyledik, dinleyen olmadı. Sonra olan oldu. 15 Temmuz’u da gördük. Bana göre, 15 Temmuz’la ilgili hâlâ cevabını arayan sorular var. Ve bu yargılama süreci de böyle giderken, 28 Şubat davasına döner. Böyle giderse yarın yeni siyasi dengeler, ittifaklar, koalisyonlarda, suç dengeleri oluşur, yeni pazarlıklarla gerçeklerin üstü örtülür." ifadelerini kullandı.

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