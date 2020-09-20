Abdurrahman Dilipak: FETÖ’cüler ve onların zihniyet ikizi AKP'liler ile onların türevleri hâlâ mevzilerini koruyorlar anlaşılan

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısı nedeniyle kendisine teki gösterip suç duyurusunda bulunan AKP'li isimlere tepki gösterdi.

"AK Parti içindeki, FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve onların papatyalarından söz ettik, başımıza neler geldi. 'FETÖ’cüler ve onların zihniyet ikizi (AKP!?)’liler ve onların türevleri' hâlâ mevzilerini koruyorlar anlaşılan" diyen Dilipak, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

Bunların savundukları İstanbul sözleşmesi, 28 Şubat’ın 5’li çetesi ve Gezi Parkının arkasında, onlara sponsor olan holdingler LGBT+’lara sponsor olurken, “Bizim Yeşil Sermaye”, “niye eli kolu bağlı duruyor” diyorum, bakıyorum AK Parti’ye sonradan gelen birileri, HKP’den birileri, TGC ayağa kalkmış. Ecevit’in mecliste başörtüsü konusunda, Kavakçı’ya “haddini bildirme”si gibi AK Parti’de de birileri, “benim kim olduğumu biliyor musun”, “kiminle konuştuğunu biliyor musun?” diye partisi adına bana “haddimi bildirmeye” kalkıyor, sonra da AK Parti Genel Sekreteri konuşuyor, Genel Başkanlığı, Kadın Kolları, İl Teşkilatı adına, KADEM, (Kadem Başkanı, hem kendi adına, hem de kurumu adına) suç duyurusunda bulunuyorlardı.

Hazırlanan suç duyurusu ve dava dilekçelerinde AKP’liler sanki AK Parti’nin tamamına hakim olmuş gibi anlatımlar ve “Cumhurbaşkanının gösterdiği yönde ve talimatları ile” ifadelerine atıflar yaparak suçlamalar sürdürülüyor. Erdoğan herhalde, adından söz edilen, adına açılan bu dava dilekçesini görmemiştir bile.

Bu şartlar altında savcıların ve mahkemelerin durumunu düşünüyorum! Hatırlatıyorum: Bu silah geri teper. Keskin sirke küpüne zarar verir. Adaletin terazisi ile oynamaya kalkanlara fırsat vermeyin. Bu konuda bir şaibe ve şüphe bile işin tadını kaçırır. Adalet herkese lazım.

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