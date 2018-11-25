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Abdurrahman Dilipak: FBI FETÖ'nün iadesi için dosya hazırlıyor

"Dünyada garip şeyler oluyor"

25 Kasım 2018 16:22

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, FBI'ın FETÖ’nün iadesi için dosya hazırladığını, CIA'in Kaçıkçı’yı 'Prens Selman öldürttü' dediğini iddia etti. 

Abdurrahman Dilipak, ABD'nin tarihinde ilk kez  önceki senelerde çekimser kaldığı İsrail’in Golan Tepeleri’ni işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararı için oylamada bu yıl ‘hayır’ dediğini, aynı ABD'nin İsrail’in bölgede Filistinlilerin aleyhine başkaca yeni adım atmasını da engellediğini, AB ülkelerinden AB’nin, ABD dışında kendi ordusunu kurması fikrinin desteklendiğini  bunların yanı sıra ABD'nin  Çin’le anlaşma yolları aradığını kaydetti. Dilipak, "Dünyada garip şeyler oluyor. FBI FETÖ’nün iadesi için dosya hazırlıyor. CIA, Kaçıkçı’yı Prens Selman öldürttü diyor.." değerlendirmesinde bulundu. 

Abdurrahman Dilipak'ın "Yeni bir durum" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

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