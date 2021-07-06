Abdurrahman Dilipak: Eyvah! ABD, Türkiye’ye demokrasi getirecekmiş!!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, eski ABD Başkanı Donald Trump hükümeti döneminde, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yapan John Robert Bolton’ın “Türkiye’de alarma geçmenin vakti geldi” dediğini belirterek “Dostumuz, stratejik ortağımız, NATO’da müttefikimiz ABD, bize demokrasi getirecekmiş! Daha önce Afganistan’a, Irak’a da demokrasi getirmişti. Yeni projenin adı ‘Turkish Democracy Project’.. ‘Arap Baharı’ dedikleri süreçte de bölgede aktif olan örgüt ‘İslam and Democracy Fondation’du. Nasıl bir İslam getireceklerini sorarsanız; bakınız ‘Gülen hareketi’!!. Yeni TDP’de de yine FETÖ’cüler en önde tabii” dedi.

“Türkiye’de demokrat olmadığını söyleyen parti var mı? HDP de demokrasi istiyor, AK Parti de KADEM de demokrasi istiyor, daha birçok vakıf, dernek de” diyen Dilipak, Bolton’ın, AKP için “Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki idi, şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya’yı kucaklıyor” dediğini aktardı.

‘Turkish Democracy Project’in kuruculardan bahseden Dilipak, Demokrasi Projesi’nin, “Türkiye’nin son zamanlarda demokrasiden uzaklaşmasına ve otoriterliğe dönüşmesine cevap olarak oluşturulmuş, kâr amacı gütmeyen, partizan olmayan, uluslararası bir politika örgütü” olarak hayata geçirildiğini belirterek “Yani yeni Gezinin fahri danışmanı bunlar olacak. Yeni sağ, yeni sol, yeni merkeze bunlar yeni liderler kazandıracaklar” iddiasında bulundu.

ABD’li siyasetçilerin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına yer veren Dilipak, “Biliyorsunuz, Türkiye’de darbelerin ve terörün arkasında ABD var. Darbeciler, teröristler kaçınca nereye sığındıklarını da biliyorsunuz. Soğuk savaşın özel harbinin Türkiye’deki sağ-sol kavgasının merkezinde yer aldığını da biliyorsunuz. İşte şimdi o Amerika bize demokrasi getirmek için kolları sıvamış!” diye yazdı.

ABD’nin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 25 ülkeyi bombaladığı, işgal ettiği veya etmeye çalıştığını belirterek bu ülkeleri sıralayan Dilipak, “Zulmetmedik ahali kalmamış. Şimdi de CoVID ile dünyayı öldürüyorlar. Yine, her zaman olduğu gibi ‘ıslah edici’ rolündeler” dedi.

Dilipak, “‘Sevinin başlar yüksekte’.. Her yeri donatın “Welcome” diye. 15 Temmuz’da geliyorlardı (!) olmadı, şimdi daha farklı bir yolla Amerika bize demokrasi getirecek! Sağlık getirecek! Hadi hemen aşı olun! Aşı olmayana demokrasi de yok” şeklinde yazdı.

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