Abdurrahman Dilipak: Mangalda kül bırakmayan partilerin hemen hepsi bölünme, dağılma korkusu yaşıyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İslamın “Çoklukla övünmeyi yasakladığını belirterek Tekasür suresini örnek verdi.

“Kur’an bize Tekasür suresinde, tarih ve atalarımızın güç, servet ve çoklukları ile övünmeyi yasaklar ve müşriklerin bir adeti olarak böyle yapanları kınar. Ne yazık ki, bizler bugün “Muhafazakarlık” adına, filmler, diziler, nutuklar ve törenlerde, Kur’an’ın yasakladığı şeyle övünüyoruz!” diyen Dilipak, Siyasetin şirazesinin “çoğunluk” olduğunu, çoğunluğun ise her zaman hidayet üzere kurulu olmadığını ifade etti.

Dilipak özetle yazısına şöyle devam etti:

Meşhur bir söz vardır: ‘Celladına aşık olmuşsa bir millet, Ona ister ezan dinlet, ister çan dinlet, koyun gibi dinliyor itiraz etmiyorsa sürüleşmişse millet, müstahaktır ona her türlü zillet’. Siyaset o kadar çok irtifa kaybetti ki, yerde sürükleniyor. Siyaset meydanında kaht-ı rical dönemi yaşanıyor. Bir yandan övünürken, vaat ederken mangalda kül bırakmayan partilerin hemen hepsi bölünme, dağılma korkusu yaşıyor. Övünmeleri korkuları kadar büyük. Gelecek tasavvurları, kendi becerileri değil, ötekilerin zaafları üzerine kurulu. Dünyada siyasetin şirazesi koptu. Siyasetçiler adeta İlahlık ve Rablik taslıyorlar. ‘Tek adam’ olma çabasındalar, çok kibirliler”

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