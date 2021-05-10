Abdurrahman Dilipak: DEVA’nın da bir KADEM’i olacak anlaşılan, bu gidişle, onlarla da davalık olacağız

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın eşi Zeynep Babacan'a ilişkin olarak “Geçen gün, Babacan’ın başörtülü hanımı Zeynep Babacan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı sonrası tedirgin olmuş. DEVA’nın da bir KADEM’i olacak anlaşılan. ‘Hatice Babacan’ adını 60 sonrası Ankara İlahiyatta başörtüsü eyleminden biliriz.. O günden bugüne köprünün altından çok sular akmış anlaşılan. Korkularımız da umutlarımız da değişmiş. Ne garip değil mi... Nereden nereye! Bu gidişle, onlarla da davalık olacağız anlaşılan.” dedi.

"AKP’nin Papatyaları" başlıklı yazısı nedeniyle AKP Genel Başkanlığı tarafından açılan davada bugün görülecek duruşmanın 17 Kasım'a ertelendiğini söyledi.