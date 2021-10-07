Abdurrahman Dilipak: Dava arkadaşları ile davalı-davacı olduk

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye’nin 1 Temmuz’da çekildiği, İstanbul Sözleşmesini eleştirdiği “AK Parti içindeki, FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve AKP’nin Papatyaları” yazısı nedeniyle AK Parti Genel Merkezi, 81 il başkanı ve KADEM’in hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve açılan tazminat davasıyla ilgili hatırlatmalarda bulunarak “Dava arkadaşları ile davalı/davacı olduk. En son Uşak Valisi de davacı oldu hakkımda” dedi.

Yazısı nedeniyle hakkında açılan 2 davanın duruşmalarının Kasım ayında, İstanbul ve Ankara’da görüleceğini yazan Dilipak, konuyla ilgili 7 soru yöneltti. Yazısında kendisinden şikâyetçi olan isimlere yer veren Dilipak şöyle devam etti:

Kiminin adı ‘Zahide’, kimi ‘Marziye’.

‘Rabia’ da var.

Ben ‘Rabia’nın sözcüsü’ydüm, ama artık ‘Rabia’ benim sözcüm değil(!?).

Ne hayallerle konulmuş isimler ve bugünkü halimiz. Dava arkadaşları ile davalı/davacı olduk. En son Uşak Valisi de davacı oldu hakkımda.

Sahi bu arada ben aynı ifadeleri 40 kez yazdım, başkaları yazdı, kimseden bir eleştiri gelmedi.

Neden acaba.

Ya da savcılık dostane çözüm teklif etmişti, neden kabul etmediler, onu da bilmiyorum. Müştekilerden bir tane bile evet gelmedi. Kim tuttu ellerini, insan merak ediyor”

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