Abdurrahman Dilipak: Covid-19 rakamları kaygı verici

Sık sık yazılarında hükûmetin Koronavirüs salgını önlemlerini eleştiren ve aşıya karşı olduğunu dile getiren Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Yaz aylarında bile Grib19’da, aşıya rağmen yaşanan patlama kışla birlikte, bir de G.Afrika varyantının devreye girmesi ile maske, aşı, ilaç, PCR kitlesel ölümlere davetiye çıkarabilir. Son gelen rakamlar kaygı verici” dedi.

Eylül ayının ağustostan her anlamda daha zor geçeceğini söyleyen Dilipak” Okullar açılıyor, piyasa Grip’19 belasına yine baskılanacak mı bilmiyorum, ama bir müdahale daha piyasayı çökertir” diye yazdı.

Eylül ayı sonu itibarıyla kış mevsiminin başladığını yazan Dilipak, şöyle devam etti:

“Yaz aylarında bile Grib19’da, aşıya rağmen yaşanan patlama kışla birlikte, bir de G.Afrika varyantının devreye girmesi ile maske, aşı, ilaç, PCR kitlesel ölümlere davetiye çıkarabilir. Son gelen rakamlar kaygı verici. Ölü yüzü pudralayarak, rakamları makyajlayarak hasta canlanmaz.

11.5.2020-13.1.2021 dönemi ile 13.1.2021-22.08.2021’e ait 7 aylık istatistik bilgilerine göre bu dönemde vefat sayısı 23.152’den 32.381’e yükselmiş ve artış oranındaki yükseliş devam ederken, bu dönemde aşılanmadan sonra aşısız döneme göre vefat sayısı %39.86 artmış. Aynı dönemde aşısız döneme göre aşılı dönemde, vaka sayısı %64.92 artarken, İyileşme oranı aşısız döneme göre %57.14’e geriledi. Bu verilere göre iyileşme oranında %4.66 gerileme görülmüş. Günlük iyileşen sayısı da aynı zaman içinde 801’den 13.263’e yükseldi. İyileşmede artış oranı %1555.81’e yükseldi. Aynı zaman tekrarında ise günlük vefat %836.36 artışla 22’den 206’ya yükselmiş. Bakın dünyanın başka bölgelerinden başka hastalık haberleri de geliyor. Biz aşı - ilaç ile uğraşıyorken birileri gıda, tohum, hayvan ve bitkiler üzerinde yeni planlar yapıyor. Zaten bu perde kapanınca yeni oyunları hazır. Chip teknolojisi ile NeuraLink ile TransHumanizme geçiş.”