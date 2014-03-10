Dilipak: Cemaatin 25 milyar doları var, melek mi şeytan mı bu adam?

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdulrahman Dilipak, Fethullah Gülen Cemaati’nin 25 milyar dolarlık serveti olduğunu iddia etti.

Fethullah Gülen ile AKP arasında yaşanan gerilimin ABD’de de bir iç soruna neden olacağı yönündeki iddiasını yineleyen Dilipak, Fethullah Gülen’in “Amerikano İslam’ın, hatta sadece İslam değil, Yahudilik ve Hıristiyan dünyadan katılımla yapılandırılacak yeni, dine karşı post modern bir dinin temellerini atmak istediğini” öne sürdü.

Dilipak, Gülen’in “İsrail’in dostluğuna büyük önem veren, ABD’nin korumasında, Vatikan’a muhabbet besleyen bir kişi” olduğunu savundu.

Abdulrahman Dilipak’ın ‘’Haşa sümme haşa!’’ (10 Mart 2014) başlığıyla habervaktim.com sitesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Haşa sümme haşa!

“Yok artık” dedirtecek iddialar peşi peşine geliyor..

Bu arada FBI Ajanı Sibel Edmons da “The Cemaat” ile ilgili ilginç açıklamalarda ve iddialarda bulundu..

Bu köşenin okurları, FBI’ın Cematin peşinde olduğunu yazdığımı hatırlayacaklardır. FBI’ın Müslümanlara CIA’dan daha hayırhah olduğu anlamına gelmiyor.. CIA dedikse tamamı da bu projenin arkasında değil, öyle anlaşılıyor.. Bu Rant koop. içindeki bir grubun yürüttüğü bir projeksiyon. Başında da Graham Fuller var.. İşin içinde Yahudi lobisinden birileri, Vatikan, İngiltere, Fransa, Almanya filan da var!

FBI ve CIA’dekilerin arasındaki temel problem, İslamcılara karşı sopa politikası mı uygulanacağı, havuç politikası mı? FBI’cılar sopacı.. Fullerin hakkını yemeyelim..

Adam uçmuş, “Allah kainatı Hz. Muhammed’in yüzü suyu hürmetine yaratmış, Gülen’in yüzü suyu hürmetine devam ettiriyormuş.”

Adam “Kainat imamı” ya!

Buna Evrenesoğlu çok kızacak, o çünki kendini Mahşer günü Allah’ın huzurunda peygamberlere imamlık edecek kişi olarak takdim ediyordu! Onun da peşine takılanlar var. Yani bu iddiada yalnız değil. Siz “Mesih” ve “Mehdi” beklemeye devam edin! Bunların peşinden gidecek “akıllı”lar olduğuna göre birileri bu tür işlere fon ayırmaya, birileri de bu iddialarla ortaya çıkmaya devam edecek!

Demiştim ki, yakında bu sorun Amerika’da da iç politika mevzusu olacak ve konu yargıya taşınacak. FBI’dan Sibel Edmonds’un açıklamaları ile bu süreç başladı.. Edmonds’un açıklamaları için internete bakın, çok şey bulacaksınız.. Edmonds da bunları canı sıkıldığı için çıkıp konuşmuyor.. Bunlar yakında kopacak bir fırtınanın ilk işaretleridir.. Boşuna ruh çağırır gibi cinleri başınıza toplamayın. Toplaması kolay da dağıtması zordur topladıklarınızın! Ve çocuklarınızı böyle bir fitneden koruyun.. Yaşadığımız süreç dershane, siyaset meselesinden çok daha önemli bir süreç, bunu da unutmayın!

Cemaat dediğiniz yapı devlet gibi bir organizasyon. 2500 okul cami, dergah bilgi evi, dershane, yurttan ibaret değil. 25 yılda 25 milyar dolarlık mal varlığına sahip olmuş, bir o kadar da cari gideri olan bir organizasyon. Bunlar bu yeni dinin İslam coğrafyasındaki yeni misyoner merkezleri olacaktı.. Amerikano İslam’ın, hatta sadece İslam değil, Yahudilik ve Hıristiyan dünyadan katılımla yapılandırılacak yeni, dine karşı post modern bir dinin temelleri atılacaktı.. Şia’ya karşı Sünni bir proje bu. Şia için de başka bir proje. İslam coğrafyası Şii-Sünni, Mehdi kavgasına hazırlanıyordu çünki.. İpin ucunu takip ederseniz, bu iş Adnan hocaya da ötesine de gider.. Ve bu projede tek yapı da cemaat değil.. En azından diğer cemaat yapıları içinde, seslerinin çıkmadığına bakmayın, “iltisaklı” bir sürü adam var!

Şimdi anlaşıldı Peygamberimizin kendini niye ziyarete geldiği. “Mehdi”, “Mesih” filan değilmiş adam iddiaya göre, haşa Allah’la doğrudan görüşüyor, Cebrail’e bile gerek yok. Zaten henüz Cebrail onunla tanışmamış.. Zaten “Cebrail parti kursa bile ona oy verecek de değil.”

Aralarında bir “niza” var galiba!

Hadi biri çıkar bunları söyler de bu insanlar böyle birinin peşinden nasıl gider?

Gülen’le ilgili o kadar çok iddia var ki! Kimine göre Mehdiyet misyonunun tek sahibi.. Bu hareketi Resulullah yönetiyor.. Kimine göre ise Vatikan’da şövalyelik unvanına sahip bir Tapınakçı! Melek mi, Şeytan mı bu adam!

Görünen o ki, İsrail’in dostluğuna büyük önem veren, ABD’nin korumasında, Vatikan’a muhabbet besleyen bir kişi o! Ecevit’e şefaat edecek, Koç’la yakın ilişki içindeki bir isim..

İsterseniz Yandex’e “Gülen AIPAC” diye girin bakalım, Yahudi lobisi ile nasıl bir ilişkisi varmış. Gülen’in ABD’de ikamet alması için kimler referans olmuş onlara bakın bir!

Bugün 25 milyar dolarlık bir fonu yöneten, bir o kadar da harcayan bir örgüt düşünün. Sahi bunların muhasebe kayıtları, para trafikleri, kaynağı ve harcandığı yerler nerelerdir aceba. ABD’de, Türkiye’de, diğer ülkelerdeki bu kirli operasyon kimler ve hangi kurumların üzerinden gerçekleştirildi.. Türkiye’de, kamu kaynaklarından ne kadar para bu gizli kasaya, kimler eliyle, ne zaman, nasıl ve ne maksatla aktarıldı! Paraların resmi araçlarla aktarıldığı doğru mu? Çünki o kadar çok paranın “ayakkabı kutuları”na sığmayacağı açık!

Gladio A planı çıkmaza girdi, şimdi Gladio B planı devrede. Ama deşifre oldular ve çok kötü gidiyorlar.. “Kainat imamı”nın işi zor! Gladio da artık yenilecek ata oynamayacak kadar akıllıdır. Zararın neresinden dönülürse orasının kâr olduğunu bilir..

Bizimkilere; iyi niyetli, saf arkadaşlara gelince, onlar daldıkları ipnotik uykudan uyanmaları için daha zamana ihtiyaç var.. Onlara hatırlatmak gerek: Cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir. Ve aman dikkat: Sakın Şeytan nefsimizi Kur’an’la aldatmasın! Selâm ve dua ile..

