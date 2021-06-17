Abdurrahman Dilipak: Bu saldırı, savaş ve darbe tehdidi, ekonomik kriz, siyasi kriz ve yolsuzluk iddialarından daha büyük

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında da Time dergisine kapak olan, yapay beyin, ‘BlueGene’e değindi.

Derginin bunu ‘müjde’ olarak duyurduğunu ifade eden Dilipak, “Modern zaman tanrılarının planına göre 2025’te geçiş süreci tamamlanacak ve 2030’da yeni dünya düzeni ve yeni normal dönem bütün kavram ve kurumları ile hayata geçirilecekti” dedi.

Covid, 5G, Starlink, NeuraLink ve BlueBrain’in, bitki, hayvan ile insanın fıtratını bozmaya yönelik çalışmalar olduğunu ifade eden Dilipak, yazısında, bu alandaki çalışmalara yer verdi.

Bazı politikacı, bilim adamı ve bürokratların bilimsel çalışmaların sonuçlarına inandığını kaydeden Dilipak, bilimsel çalışmaların sonuçlarını ise ‘yalan’ olarak niteledi.

Dilipak şöyle devam etti:

“Bir kısmı madem bunlar olacak, biz kazanan tarafta, güçlüden yana olalım diyor sanki. Bir başka grup, dışarıda kalarak hiçbir şey yapamayız, işin içine girerek en az zararla nasıl kurtulur, hatta süreçteki kazanımlardan nasıl istifade edebiliriz, bu imkânları kullanmadan nasıl bunlarla baş edebiliriz diye düşünenler var. Bunlar arasında yanlış olduğunu bilip, ama bir şey yapamayacaklarını düşündükleri için kendilerini yalnız ve çaresiz hisseden, öğrenilmiş çaresizlik içinde yenilgiyi kabul etmiş gibi görünen bir grup var.

Ben derim ki, Allah’a dayanalım, sa’ye sarılalım, hikmete ram olalım.

Muhalif fikirlerimiz yüzünden bizi komplocu ilan etsinler. Bizi marjinal gösterip mahkemeler ile bürokratik engeller ve polis zoru ile yormaya, itibarsızlaştırmaya. Çalışsınlar. Biz sabredenlerden, şükredenlerden ve direnenlerden olalım.

İnsanlık ve hatta dünya çok büyük bir saldırı tehdidi altında. Topyekûn saldırıyorlar. Hedeflerinde insan, aile, din ve ahlak var. Bu saldırı savaş tehdidi, darbe tehdidi, ekonomik kriz, siyasi kriz ve yolsuzluk iddialarından daha büyük ve can alıcı bir tehdit.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın