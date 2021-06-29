Abdurrahman Dilipak: Bu konuda CHP ve HDP daha dürüst, batıl da olsa duruşlarını savunuyorlar

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, LGBTİ+’ler konusunda AKP’den ayrılan isimlerin kurduğu DEVA Parti ve Gelecek Partisi’nin ne düşündüğünü, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki yemin töreninde, Hipokrat Yemininden çıkarılan “cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağı” ifadesi nedeniyle hangi partiden kaç milletvekilinin üniversitenin tavrını desteklediğini sordu. Dilipak, “Bu konuda CHP ve HDP daha dürüst '!' batıl da olsa duruşlarını savunuyorlar” dedi.

AKP’den ayrılan isimlerin kurduğu DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin İstanbul sözleşmesi , ve Covid 19 konusunda görüşlerinin bulunmadığını ifade eden Dilipak, LGBTİ+’lerle ilgili görüşleri nedeniyle, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kendisini ihraç etmek istediğini belirterek “Geçen gün ‘AB’de LGBT savaşı!’ diye bir haber vardı. AB ile ilgili haberin konusu şuydu: Macaristan’da 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine ‘teşvik etmeyi’ yasaklayan yasal düzenlemeyi eleştiren Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga sert tepki gösterdi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Rutte’nin, ‘eski sömürgeci kibriyle’ konuştuğunu dile getirdi” dedi.

Bu konunun Avrupa Birliği içindeki ülkelerde, Kanada ve Vatikan’da tartışıldığını, belirten Dilipak, geçtiğimiz hafta Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki yemin töreninde Hipokrat Yemini’nden çıkarılan “cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağı” ifadesini hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Sakarya Üniversitesi, LGBT lobisine destek veren Türk Tabipleri Birliği ile CHP tarafından hedefe alındı. Buna karşı kimseden ciddi bir tepki gelmedi.

Bakın bu tartışma, ‘kadına şiddet’le maskelenmeye çalışılan, aileyi hedef alan İstanbul sözleşmesi, Lanzarotte çerçevesinde ‘Birey’, ‘toplumsal cinsiyet’, ‘Cinsel deneyim’, ‘Cinsel yönelim’, ‘Cinsel tercih’ ‘Gender tartışması’nın bir parçası.

Acaba hangi partiden kaç milletvekili Sakarya Üniversitesi’nin tavrını destekledi! Ya da hangi parti görüş açıkladı. Bu konuda CHP ve HDP daha dürüst ’!‘ batıl da olsa duruşlarını savunuyorlar.

Mesela, AK Parti, MHP, İYİ Parti, AK Parti’den ayrılan DEVA ve Gelecek Partisi Macaristan’ın mı yanındalar, Hollanda’nın mı yanındalar. Biliyorum, Cumhurbaşkanının ‘Çekildik’ sözü dışında İstanbul sözleşmesi konusunda bu partilerden hiç biri bu konularda cesaretle bir şey söyleyemiyor."

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