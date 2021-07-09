Abdurrahman Dilipak: Ülke çapında birçok tehdit ve tehlike söz konusu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, akıllı teknolojinin insanlar için tehlike oluşturduğunu öne sürerek, “Tüm ‘Akıllı sistemler’, ‘akılsız ve vicdansız insanımsılar’ın elinde, insana karşı bir tehdide dönüşebilir. Sadece kişisel bir tehditten söz etmiyor. Bölgesel, ülke çapında birçok tehdit ve tehlike söz konusu" dedi.

Dilipak, 24 Haziran’da, insanların hayatını kaybettiği Miami’de çöken binaya değinerek, “Evlerdeki akıllı sistemler, 5G Wifi, alçak irtifa uyduları, chiplenmiş canlılar için bundan sonra işler bir takım imkanlar yanında çok ciddi riskler de taşıyor” diye yazdı.

Çöken binanın ‘pahalı’ bir semtte bulunduğunu yazan Dilipak, binanın çökme anından 7 dakika önce çekilen bir videosuna değinerek, “ Büyük ihtimalle akıllı sistemlerle donatılmış olmalı. İşin püf noktası da burası. Burada iki nokta önemli. 1- Binanın tamamı değil, bir bölümü yıkılıyor, 2- Binada 7 dakika önce bir su patlaması yaşanıyor. Zaten kırım raporunda da bu belirtilmiş.

Bakın 5G teknolojisi ile akıllı ev ve sistemler hacklendiğinde bu şekilde çok tehlikeli senaryolar gerçekleştirilebilir. Akıllı sistemler sizi tanıyabilir, ses ve görüntülerinizi kaydedip gönderebilir. Davranışlarınızı raporlayabilir.

Sadece bu kadar değil, sizi hedef alarak, sağlık riski taşıyan organlarınızı ani, şok RF dalgaları ile etkileyebilir ve bu etki ölümcül olabilir. Bu risk sadece kişiler için değil, bütün canlı sistemleri etkileyebilir” dedi.

Evlerde kullanılan akıllı teknolojilere değinen Dilipak, şöyle devam etti:

“Tüm ‘Akıllı sistemler’, ‘akılsız ve vicdansız insanımsılar’ın elinde, insana karşı bir tehdide dönüşebilir. Sadece kişisel bir tehditten söz etmiyor. Bölgesel, ülke çapında birçok tehdit ve tehlike söz konusu. Artık akıllı sistemler, GIS/CBS, HES kodu ile adres teslim saldırılar mümkün.

‘Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az’. Biz Ankara’daki politikasına, bürokratına, “Bill’in adamları”na daha CoVID’i anlatamadık ki, bunu nasıl anlatalım. Birçok kişi ‘akılsızca’ akıllı telefonlar, akıllı araçlar, sistemler, akıllı arabalar kullanıyorlar. Akıllı evler, siteler, şehirler yapıyoruz. Bize hem ‘kolaylaştırıcı’ yönü anlatılıyor. Evet, doğru ama bu sistemlerden kaynaklanan tehditler konusunda çok bilgisiziz.

Bu konu ülkemiz için de hayati öneme sahip.”

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