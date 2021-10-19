Abdurrahman Dilipak: Bizim ‘Neo Osmanlıcılığımız’ buraya kadar efendim!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin evine baskın düzenlenmesinin ardından tutuklanmasının kendi çevrelerinde gündem olmamasını eleştirerek “Bizim ‘Neo Osmanlıcılığımız’ buraya kadar efendim!” dedi.

“Cami cemaati, özgürlüğüne konser cemaati kadar sahip çıkabiliyor mu?” diye soran Dilipak, “Ya da alimler, Hakkın yükselen sesi olan önderler değil, onlar siyaset ve sermayenin işbirlikçileri. Siyasiler halkın sesi değil, global güçlerin işgüderi, bürokratlar da onların emir eri. Yargıçlar sahibinin sesi. Sermaye global sistemin taşeronu, Media 'parayı verenin çaldığı' bir düdük. Fareli köyün kavalcısı. STK mı, meslek örgütleri, sendikalar mı dediniz, biz onu bit pazarında sattık” diye yazdı.

“80 yaşındaki Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri’nin gözaltına alındığı gecede, tam da el ele eyleminin yıl dönümünde o gün başörtüsü direnişi için sokaklarda olan annelerin çocukları eller havada konserlerle coşuyorlardı” diyen Dilipak, “Kudüs sevdalısı babalar İkrime’den habersiz, El ele’nin ne anlama geldiğini bilmeden, "'Lale devri çocukları’ ‘oyunda eğlencede’ydiler. Çünkü şimdi ‘kam alma zamanı’ydı dünyadan, ‘Mai tesnim içelim çeşme-i nevpayeden’! Bizim ‘Neo Osmanlıcılığımız” buraya kadar efendim!’” dedi.

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