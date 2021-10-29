Abdurrahman Dilipak: Birinci meclis ‘dindardı, ikinci mecliste kindar bir grup acımasızdı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü deneniyle kaleme aldığı bugünkü yazısında “Osmanlıyı o felakete sürükleyen İttihat Terakki’nin askeri kanadı yurt dışına gidince, siyasi kanadı 2. Meclis’te bugünkü laik Cumhuriyet’e yol verdi. Oysa 1. Meclis ‘dindar’ bir meclisti. 2. Meclis’te kindar bir grup acımasızdı” diye yazdı.

İlk cumhuriyet deneyiminin bu topraklarda 31 Ağustos 1913 ilan edilen “Batı Trakya Türk Cumhuriyeti” ile yaşandığını ve ömrünün 3 ay olduğunu yazan Dilipak, “Balkan Savaşları sonrasında Batı Trakya’da Türkler ve Pomaklar başta olmak üzere çoğunluğu Müslüman ahali tarafından kurulan devletin mücahitlerden, şehitlerden ve milli kurtuluş savaşından söz eden bir de İstiklal Marşı vardı. “Kuvâ-yi Milliye” tabiri ilk defa “Batı Trakya mücadelesi”nde kullanılır. Hükümet, Enver Paşa’nın emri ile Teşkilât-ı Mahsusa tarafından bölgenin Bulgarların eline geçmesini önlemek amacıyla kuruldu. Bu hükümet 25 Ekim 1913’de lağv edildi” dedi.

Osmanlı topraklarında kurulan 2’nci Anadolu’da ise ilk kurulan Cumhuriyetin “Kars İslam Cumhuriyeti” olduğunu yazan Dilipak, 19 Nisan 1919’da İngilizler tarafından işgal edildiğini 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildiğini ifade etti.

Yeni Cumhuriyette ümmet anlayışının terk edildiğini ulus kimliği ile yeniden inşa edildiğini ve laiklik prensibi kabul ettiğini belirten Dilipak, “Yani İslamlaşmak, Türkleşme, Muasırlaşmak / Batılılaşma şeklinde tanımlanan “Tarzı siyaset”den İslamlaşma reddedilerek, Batılılaşma ve nev-i şahsına münhasır bir Türkleşme öne geçirildi” diye yazdı.

Cumhuriyetin ilk yıllarından bilgiler aktaran Dilipak, yazısına şöyle devam etti:

"Lale devri, Tanzimat derken, 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet, İmparatorluğun dağılması ile Osmanlıyı o felakete sürükleyen İttihat Terakki’nin askeri kanadı yurt dışına gidince, siyasi kanadı 2. Mecliste bugünkü Laik Cumhuriyete yol verdi. Oysa 1. Meclis 'dindar' bir meclisti. 2. Mecliste kindar bir grup acımasızdı. İnşallah bir gün, tarihle övünmeyi-dövünmeyi bir kenara bırakır, gerçeklerin peşine düşeriz. Gerçek herkes için en iyi olandır.

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