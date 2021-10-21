Abdurrahman Dilipak: Bakalım, onlardan biri çıkıp, ‘bize ahlaksız dedi’ diye hakkımda suç duyurusunda bulunacak mı?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, KKTC'de kumarhane işleten ve bir darp olayı nedeniyle tutuklanan Halil Falyalı'nın elinde 'kaseti'nin olduğu ve kendisine şantaj yaptığı iddialarının ardından KKTC Başbakanı Ersan Saner’in istifa etmesiyle ilgili “Siz Halil Falyalı’ya vurdunuz ama, KKTC Başbakanı Ersan Saner düştü. Nasıl oldu bu iş?” sordu.

“Dikkat, yavru vatanda oluyorsa, ana vatanda da olur!” diyen Dilipak, “Bunların siyasi anlamda cinsiyetleri tartışmalıdır, ideolojileri de. ‘Kök hücre’ gibidirler. Konuldukları kabın şeklini alırlar. Dindar, laikçi, ateist, Atatürkçü de olabilirler. FETÖ’den HDP’ye oradan bir tarikata, daha sonra Milli Görüş, CHP, AK Parti’ye de geçiş yapabilirler .Siz solcu iseniz mesela, sizin karşıt partiden birinin altın kaplama musluğu, ayakkabısı, çantası üzerine “Halkçı” söylemlerinizle ortalığı birbirine katabilirsiniz. Sizi dinleyen de bu söyleminize hayran kalabilir. Ama, onun bin beterini, sizin bir ilçe teşkilatınızın başkan yardımcısı yapmışsa, susarsınız” diye yazdı.

Siyasetçilerin, sağ, sol, milliyetçilik, dincilik ve demokratlığı maske olarak kullandığını yazan Dilipak, şöyle devam etti: “Bu ‘Ahlaksızlar’ın sağı solu, muhafazakarı, liberali, milliyetçisi, alevisi, sünnisi yok, yurt dışında aynı otelde kafayı çekip, sonra aynı eskort ajansından kadın sipariş edip eğlenebilirler. Sahi, bakalım, onlardan biri çıkıp, ‘bize ahlaksız dedi’ diye hakkımda suç duyurusunda bulunacak mı! Onlar kendilerini biliyorlardır"

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