Abdurrahman Dilipak: Afganistan'ın yeni lideri olarak gösterilen Abdulgani Birader, 3 yıl önce eski ABD Başkanı Trump’ın emriyle serbest bırakılmış

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Afyon üretimindeki Afganistan’ın payı bugün % 90’ları bulmuş durumda. Bir iç savaşı finanse edecek olan kaynak da afyon olacak gibi. Afyon Türkiye’yi de etkileyen bütün sınır komşuları için tehlikeli bir konu" dedi. Dilipak , Türkiye’de kısıtlı üretime tabi olan kenevirle ilgili daha önce "Bu korona günlerinde, CoVID belası başımızda iken, belki de ilk yapmamız gereken şey dağa-taşa kenevir ekmek olmalı. Bu iş sadece bir ekonomi meselesi değil, bu Milli Güvenlik sorunudur" demişti.

Dilipak, Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından yeniden dünya kamuoyunun gündemine oturan Afganistan konusunun bugünden yarına çözülecek bir konu olmadığını yazdı.

Ülkede, ABD, İngiltere, Rusya, Çin, İsrail’in bulunduğunu ve bunların varlığının çözümsüzlük için yeterli olduğunu ifade eden Dilipak,”Türkiye, Pakistan, İran da var. Diğer sınır komşuları da. Afganistan dünyanın en çok silahlandırılmış ülkelerinin başında geliyor ve aynı zamanda eroin mafyasının en güçlü olduğu ülkelerden biri” dedi.

Afganistan’da rüşvet, torpil, her türlü yolsuzluğun kol gezdiğini siyasi dengelerin alt üst olduğunu ve bürokrasinin yok olduğunu yazan Dilipak yazısına özetle şöyle devam etti: "Ekonomi mafyanın tekelinde, eğitim yapılamıyor ve yasama, yürütme ve yargı şeklen var. Daha önce % 70’lerde olan dünya afyon üretimindeki Afganistan’ın payı bugün % 90’ları bulmuş durumda.. Bir iç savaşı finanse edecek olan kaynak da afyon olacak gibi. Afyon Türkiye’yi de etkileyen bütün sınır komşuları için tehlikeli bir konu.

Önce SSCB, ardından ABD demokrasi getirecekti, olmadı. ABD geri çekilirken kan ve gözyaşı ile boğulmuş bir Afganistan bırakıyor ardında. 2014’ten beri yönetimde Eşref Gani var. Savaş ağalarının tekeli kırılamadı. İşgal bile Müslümanları bir araya getirmeye yetmedi.

Son Dakika: İsmi, Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirileceği belirtilen ülkenin yeni lideri olarak gösterilen Abdulgani Birader, 3 yıl önce Pakistan’daki hapishaneden eski ABD Başkanı Trump’ın emriyle serbest bırakılmış. Haber bu kadar. “

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