Abdurrahman Dilipak: Adamlar ‘demokrasi’ adına darbe yapıyor, birileri de bunu meşrulaştırıyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü “Norm ne demek?” başlıklı yazısında, “Millet, devleti baş edemeyeceği bir belaya dönüşmesin diye, yasama, yürütme ve yargı diye bölmüştür ama o da çözüm olmuyor. Bu biraz da sadece siyaset ve bürokratın yanlışı değil, toplumun yanlışı” dedi.

Dilipak, normu irdelediği bugünkü yazısında bazı politikacıların iktidar gücünü artırmak için, yasa yapmak sureti ile şart ve ceza kuralı getirebildiğini yazdı.

“Eğer bu kural, o insanların inancına aykırı ise ve maddi ve manevi açıdan kamu yararı yoksa, bu tam da İlahlık ve Rablik iddiasıdır” diyen Dilipak özetle şöyle devam etti:

Yasası hukuka uygun olmayan devlet, suç örgütünden başka bir şey değildir. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın, ya da kimsenin devletini halkının başına bela etmesin, ondan daha büyük bir bela yoktur! Hukuktan sapmış devlet, toplum hayatını mahveden metastaz yapmış bir kanser gibidir.

Onun için millet, devleti baş edemeyeceği bir belaya dönüşmesin diye, yasama, yürütme ve yargı diye bölmüştür ama, o da çözüm olmuyor. Bu biraz da sadece siyaset ve bürokratın yanlışı değil, toplumun yanlışı. Sonuçta her topluluk layık olduğu gibi idare oluyor. Toplumda birileri birtakım lider, örgüt ya da kişileri idol, monark, her şey onun fikir ve ilkelerine göre, onun tarafından, mutlak bir değer haline getiriyorsa, birileri onların arkasına saklanıp her türlü zulmü yapabiliyor. Darbe de yapabiliyor.

Adamlar ‘demokrasi’ adına darbe yapıyor, birileri de bunu meşrulaştırıyor, destekliyor.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın