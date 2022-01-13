Abdurrahman Dilipak: Abdülhamid’i Erdoğan’la özdeşleştiren tehlikeli bir benzetme yapıyorlar

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında tarihten ders çıkarılması gerektiğini belirterek insanların idolleştirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

“Putlarla savaşalım derken, din ve devlet büyüklerini, askeri şahsiyetleri, sultanları idol edindik” diyen Dilipak "Mekke müşrikleri helvadan put yapıyorlardı ama bugünkü kadar onların idol’ yoktu sanırım. ‘Jön Türkler’ gibi bizim Postmodern Müslümancılar yeni Osmanlıcılık yapıyorlar. 1700’den sonrası Lale Devri, Tanzimat, İttihat Terakki, istisnalar hariç bütün olarak savunabilir misiniz?” sorusunu sordu.

Dilipak, Osmanlı’da Kanuni Sultan Süleyman’dan tahta geçen 36 padişahtan 12’sinin tahttan indirildiğini belirterek “Üçte birinin sonu pek hayır olmadı. Bakın bu trajedinin iki sebebi vardı: Biri kendi yanlışları, ikincisi kendi yakın çevresi ya da atadığı kişiler ya da 3’ü sağlık sebebi ile kısa süre kaldılar ve ardından alındılar” diye yazdı.

Dilipak özet yazısına şöyle devam etti:

"Abdülhamid’i Erdoğan’la özdeşleştiren tehlikeli bir benzetme yapıyorlar. Abdülhamid’i indirenleri o görevlere atayan da Abdülhamid değil miydi. Tamam, varsayalım birileri Abdülhamid’i anlamadı, peki Abdülhamid, mesela Elmalılı Hamdi Yazır’ı, Filozof Rıza Tevfik’i, Mehmet Akif’i, Şeyhülislam Mustafa Sabri’yi, Said-i Nursi’yi, Babanzade’yi, Hasan Basri Çantay’ı, İskilipli Atıf’ı ne kadar anladı.

Bunların hiç hatası yoktu demiyorum ama Abdülhamid de hatasız değildi. Abdülhamid sonrası gelen gideni aratınca elbette pişmanlık yaşanmıştı ama bu son sürecin tabii sonucu idi ve bu süreçte herkesin hatası vardı.”

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