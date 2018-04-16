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Spor

Abdurrahman Arıcı, yeniden TFFHGD Başkanı seçildi 

Ercan ATA / Ankara,(DHA) - Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) 12'nci Olağan Kongresinde tek aday olarak seçime giren Abdurrahman Arıcı, yeniden başkanlığa seçildi

16 Nisan 2018 20:43

Ercan ATA / Ankara,(DHA) -

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği\'nin (TFFHGD) 12\'nci Olağan Kongresinde tek aday olarak seçime giren Abdurrahman Arıcı, yeniden başkanlığa seçildi. 
Ankara\'da bir otel de yapılan seçimde 494 delegeden 460\'ı oy kullandı. Arıcı tek aday olarak seçime girdi ve oyların 342\'sini aldı. Başkan Arıcı, yaptığı konuşmada delegelere teşekkür ederek  
gelecek yeni yönetimin daha iyi çalışmalar yapacağını belirterek \"Bu bayrağı yukarıya doğru taşımamız gerekiyor. Bizden sonra gelecek kardeşlerimiz de daha yukarıya taşıyacaktır. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu olarak beraber çalışarak bu günlere geldik. Kendi içimizde demokrasiyi başaramazsak sahada da başaramayız\" dedi. 
Abdurrahman Arıcı, en iyi şekilde çalışmalarını sürdüreceğini söylerken, \"Bana bu camianın verdiklerini, tekrar geri vermeye çalışıyorum. Hatalarımız olmadı mı, oldu. Yapamadıklarımız olmadı mı, oldu. Başaramadıklarımız olmadı mı, oldu ama tek bir şey yapmadım, bu camiaya hainlik yapmadım. Televizyonlara, gazetelere çıkıp bu camianın aleyhine yazılar yazmadım. 3 Temmuz sürecinde masör, malzemeci ve futbolcular vardı ama hakemler yoktu. Bundan dolayı kıvanç duyuyorum\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Abdurrahman Arıcı\'nın açıklamaları
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