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Spor

Abdurrahman Akyüz: "Federasyona bağlı 100 bin tai chi sporcusu var"

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya), (DHA) Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İcra ve Danışma Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Türkiye'de federasyona bağlı yaklaşık 100 bin tai chi sporcusunun olduğunu belirtirken, federasyona bağlı olmadan yapanların sayıs

31 Aralık 2017 16:01

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya), (DHA)

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İcra ve Danışma Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Türkiye\'de federasyona bağlı yaklaşık 100 bin tai chi sporcusunun olduğunu belirtirken, federasyona bağlı olmadan yapanların sayısının ise 200 bini bulduğunu söyledi.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Kemer\'e bağlı Kiriş Mahallesi\'ndeki bir otelde düzenlenen Wushu, Kung Fu, Aikido, Budokaido, Wing Chun, Jeet Kune Do Antrenörlük ve Hakemlik Vize Semineri sona erdi. Yaklaşık 400 hakem ve antrenörün katıldığı seminerde Wushu Çin Milli Takımı sporcuları nezaretinde wushu, kung fu, aikido, budokaido, wing chun, jeet kune do branşlarında eğitim verildi.
\"DSÖ\'NÜN TAVSİYE ETTİĞİ BİR SPOR\"
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İcra ve Danışma Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, eğitimin verimli geçtiğini söyledi. Seminerin son gününde katılımcılara tai chi eğitimi de verdiklerini aktaran Akyüz, tai chinin, wushu taonun bir kolu olduğunu belirtti. Tai chiyi dünyada yaklaşık 600 milyon insanın yaptığını vurgulayan Akyüz, \"Tai chiyi daha çok Çinliler yapıyor. Hasta olmamak ve hastalıktan kurtulmak için yapıyorlar. Tai chi, Dünya Sağlık Örgütü\'nün de tavsiye ettiği bir spor dalı. Bu spor özellikle kalp rahatsızlıklarına ve kronik kalp yetmezliğine iyi geliyor. Vücudu güçlendiriyor. Bu sporda hareketler yavaş yapılıyor ama her hareketin bir manası var\" dedi.
\"72 İLDE AKTİF YAPILIYOR\"
Tai chiyi federasyona bağlı olarak Türkiye\'de yaklaşık 100 bin sporcunun yaptığını aktaran Abdurrahman Akyüz, federasyona bağlı olmadan yapanların sayısının ise 200 bini bulduğunu anlattı. Bu sayının daha fazla olması gerektiğine değinen Akyüz, tai chinin okul sporlarında dahil olduğunu ve Türkiye\'nin 72 ilinde aktif olarak yapılan bir spor dalı olduğunu vurguladı.

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