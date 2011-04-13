T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Abdürrahim Tuncak, Atatürk'ün oğlu mu?

Latife Hanım'ın yeğeni Mehmet Sadık Öke, "Teyzem Latife" kitabında eski bir iddiayı tekrar gündeme getirdi...

13 Nisan 2011 03:00

T24 - Latife Hanım'ın yeğeni Mehmet Sadık Öke, "Teyzem Latife" kitabında eski bir iddiayı tekrar gündeme getirdi... 


Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken ve Zübeyde Hanım tarafından büyütülen Abdurrahim Tuncak hakkındaki, "Atatürk'ün oğlu" tartışması, Latife Hanım'ın yeğeni Mehmet Sadık Öke tarafından yazılan "Teyzem Latife" kitabıyla yeniden alevlendi.

Öke, gazeteci Fatih Bayhan'la birlikte kaleme aldığı "Teyzem Latife" kitabında, Atatürk'ün eşi olan Latife Hanım'ın anılarını anlattı. Ulu Önder ile 2 yıl 5 ay evli kalan Latife Hanım'ın yaşadıklarını detaylarıyla Bayhan'a aktaran Öke, Tuncak'tan da bahsetti. Tuncak, 1999'da 90 yaşında öldü. Benzerliği yüzünden onun "Atatürk'ün gerçek oğlu" olduğu söylentisi dilden dile dolaştı.

Öke'ye göre Tuncak, Atatürk'ün Fikriye Hanım'la birlikteliğinden dünyaya gelmiş.

Takvim gazetesinin haberine göre; kitapta yer alan satırlar şöyle:

"Fikriye Hanım, Atatürk'ün üvey babası Ragıp Bey tarafından akrabası. Mesela Abdürrahim Tuncak, Mustafa Kemal'e çok benzer... Tuncak, Mustafa Kemal kabakulak geçirdiği zaman Zübeyde Hanım tarafından Halep'e götürüldü. Bu kadar küçük bir çocuk, bu kadar yaşlı bir kadın, oğlu ölecek diye 10 yaşındaki çocuğu yanında götürüyor. Bu durum, Tuncak'ın Atatürk'ün oğlu olduğunun önemli bir işareti. Aralarındaki benzerliğe bakılırsa onun Fikriye Hanım ile Mustafa Kemal'in oğlu olma ihtimali de var.

Tuncak, 8 yaşında iken Osmanlı Rus Savaşı'nda ailesini kaybetti. O dönem Bitlis ve Muş'u Rus işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Paşa da, Abdurrahim'i evlat edindi.

Tuncak, Berlin'de üniversite okudu, Merkez Bankası'ndan emekli oldu."



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24