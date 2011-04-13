Abdürrahim Tuncak, Atatürk'ün oğlu mu?

T24 - Latife Hanım'ın yeğeni Mehmet Sadık Öke, "Teyzem Latife" kitabında eski bir iddiayı tekrar gündeme getirdi...





Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken ve Zübeyde Hanım tarafından büyütülen Abdurrahim Tuncak hakkındaki, "Atatürk'ün oğlu" tartışması, Latife Hanım'ın yeğeni Mehmet Sadık Öke tarafından yazılan "Teyzem Latife" kitabıyla yeniden alevlendi.

Öke, gazeteci Fatih Bayhan'la birlikte kaleme aldığı "Teyzem Latife" kitabında, Atatürk'ün eşi olan Latife Hanım'ın anılarını anlattı. Ulu Önder ile 2 yıl 5 ay evli kalan Latife Hanım'ın yaşadıklarını detaylarıyla Bayhan'a aktaran Öke, Tuncak'tan da bahsetti. Tuncak, 1999'da 90 yaşında öldü. Benzerliği yüzünden onun "Atatürk'ün gerçek oğlu" olduğu söylentisi dilden dile dolaştı.

Öke'ye göre Tuncak, Atatürk'ün Fikriye Hanım'la birlikteliğinden dünyaya gelmiş.

Takvim gazetesinin haberine göre; kitapta yer alan satırlar şöyle:

"Fikriye Hanım, Atatürk'ün üvey babası Ragıp Bey tarafından akrabası. Mesela Abdürrahim Tuncak, Mustafa Kemal'e çok benzer... Tuncak, Mustafa Kemal kabakulak geçirdiği zaman Zübeyde Hanım tarafından Halep'e götürüldü. Bu kadar küçük bir çocuk, bu kadar yaşlı bir kadın, oğlu ölecek diye 10 yaşındaki çocuğu yanında götürüyor. Bu durum, Tuncak'ın Atatürk'ün oğlu olduğunun önemli bir işareti. Aralarındaki benzerliğe bakılırsa onun Fikriye Hanım ile Mustafa Kemal'in oğlu olma ihtimali de var.

Tuncak, 8 yaşında iken Osmanlı Rus Savaşı'nda ailesini kaybetti. O dönem Bitlis ve Muş'u Rus işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Paşa da, Abdurrahim'i evlat edindi.

Tuncak, Berlin'de üniversite okudu, Merkez Bankası'ndan emekli oldu."