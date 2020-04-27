Abdurrahim Albayrak'ın ailesinden 'yöneticiliği bırak' baskısı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kulüpteki görevinden ayrılması için ailesinden baskı gördüğü öne sürüldü. Önümüzdeki sezonun, Albayrak'ın sarı-kırmızılı ekipteki son sezonu olabileceği belirtildi.

Mart ayında yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan ve yaklaşık iki hafta hastanede kalan Albayrak, oldukça sancılı bir süreç geçirdi.

Fanatik'in haberine göre; daha önce kalbine stent takılan, tansiyon problemi de bulunan Albayrak, hem kendisi çok korktu hem de sevenlerini korkuttu. Özellikle Albayrak’ın oğullarının, bu süreçte tam 10 kilo veren babalarının artık stresten uzak kalmasını istedikleri ve Galatasaray’da yöneticiliği bırakması konusunda baskı yaptıkları öğrenildi.

Sezonu tamamlamak istiyor

Sarı-Kırmızılı kulüpte mevcut yönetimin süresi, önümüzdeki yılın Mayıs ayında bitiyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın bu dönem tamamlanmadan kesinlikle yönetimden ayrılmak istemediği belirtildi. Ancak Albayrak, 2021’den sonra ailesinin baskısı nedeniyle Galatasaray’da yöneticiliği bırakabilir.