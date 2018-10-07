Abdurrahim Albayrak: Hata yapsaydık Galatasaray faturayı ağır öderdi

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

UEFA'nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye alma kararıyla ilgili konuşan Albayrak, "Endişe edecek bir şey yok. Başka yabancı takımlarla da vardır. Çok titiz incelemeler geçirdik. Bu çalışmaların önümüzdeki yıl için de önemli olduğunu ifade ettik. Bize 'hata yapmayın sakın' diyorlar. Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hata yapsaydık Galatasaray faturasını şu anda ağır öderdi" dedi.

"Zor ama temiz oldu"

Karşılaşmayı da değerlendiren Albayrak, Şampiyonlar Ligi'nde güzel oyuna rağmen mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Antalya'ya çok yorgun geldiklerini ifade eden Albayrak, "Çok gol pozisyonu bulmamıza rağmen bir türlü golü göremedik. Bugün galibiyet olacağına kalbimle inanıyordum. Sıcak hava, sürpriz golcülerimiz, son anda hocanın Donk'u oyuna almasıyla beraber deplasmandaki sıkıntımızı aştık. Milli takım arasına huzurlu giriyoruz. Zor oldu ama temiz oldu. Kafamız dinç. 2-3 gün dinlenmek istiyoruz" dedi.