Abdurrahim Albayrak, "Fatih Terim istifa" paylaşımını beğendi

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, sosyal medyadaki bir beğenisiyle gündeme oturdu. Fatih Terim ve Başkan Burak Elmas'a yönelik ağır bir eleştiri içeren paylaşımı beğenen Albayrak, gelen tepkiler üzerine kısa süre sonra bu hamlesini geri çekti.

Galatasaray’da uzun yıllar yöneticilik yapan ve geçen haftalarda vefat eden eski Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde de yer alan Abdurrahim Albayrak, sosyal medya platformu Twitter’da yaptığı bir beğeniyle tepki çekti.

Bu sezon ligde kötü günler geçiren Galatasaray, son olarak Türkiye Kupası’nda TFF 1. Lig ekibi Denizlispor’a yenilince birçok taraftar Teknik Direktör Fatih Terim’i istifaya davet etti. Eleştirileri seslerinin git gide arttığı şu günlerde, Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak’tan şaşırtan bir hamle geldi.

"Mustafa Cengiz'in ahı var"

Önceki dönemlerde Teknik Direktör Fatih Terim’le iyi ilişkileri bulunan ancak, Mustafa Cengiz’in son döneminde tecrübeli çalıştırıcı ile arası açılan Albayrak, Twitter’da tecrübeli çalıştırıcıyı ve mevcut Başkan Burak Elmas’ı eleştiren paylaşımları beğendi. Son olarak “Mustafa Cengiz’in ahı varken iki yakanız bir araya gelmez. Vardır bir bildiğin demiyoruz. İstifa et diyoruz. #fatihterimistifa” yazılı bir tweet’i beğenen Albayrak, gelen tepkiler üzerine bu beğenisini geri çekti.