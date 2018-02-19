Abdurrahim Albayrak: Biz kimsenin hakkını yemek istemiyoruz, Allah bunu bize nasip etmesin

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-1 yenildikleri maçta aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Albayrak, bugüne kadar çok sayıda penaltılarının verilmediğini savunarak, "Arkadaşlar bugüne gelene kadar verilmeyen yüzlerce penaltımız var. Bir verilmeyen penaltılar var, bir de verilen penaltılar var. Hep susuyoruz, Galatasaray'a yakışır hareket etmek istiyoruz, kimseyi üzmedik ama herkes bizi üzmeye başladı. Aslan bir kükrerse, nasıl kükreyeceğini herkesin bilmesini istiyorum" diye konuştu.

Süper Lig'de iki hafta önce Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçta da aleyhlerine haksız bir penaltı verildiğini ileri süren Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Sivas'ta verilen bir penaltı oyundaki gardımızı düşürmüş, burada verilen penaltının ise penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığımız kupa maçında iki tane, rövanş maçında en az iki tane penaltımız verilmedi. Antalyaspor maçında iki tane yüzde 100 penaltımız verilmedi. Biz büyük bir camiayı temsil ediyoruz. Onun için sizlerin karşısındayız. Burada 1-0 öndeyiz, tamamen topa giren Serdar Aziz penaltıyla cezalandırılıyor ve devreye 1-1 giriyoruz. O esnada tabii futbolcumuz da sakatlanıyor, ikinci devrede oynayamaz hale geliyor."

Sarı-kırmızılı camiadan aleyhlerine verilen kararlarla ilgili yoğun bir tepki olduğunu aktaran Albayrak, "Yani insanlar kükrüyor bir şeyler değişir, insanlar ofsayttan goller atıyor ama biz böyle bir şeye tenezzül etmiyoruz. Biz kimsenin hakkını yemek istemiyoruz. Allah bunu bize nasip etmesin. Ancak bu insanların bir emeği var, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ben penaltının kasti olduğuna inanmıyorum ama camiamız topyekun ayağa kalktı. Telefonlarımız susmak bilmiyor. Her gün aleyhimize haksız bir penaltı, bizim verilmeyen penaltılarımız... Başka söyleyecek bir şey yok. Mağlup olduk ama önümüzde daha çok maç var. Kaybetmeyeceğimiz bir maçtı, onun için çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Albayrak, maçta baygınlık geçiren futbolcuları Bafetimbi Gomis ile ilgili de "Gomis'in maçın başında geçirdiği rahatsızlık hepimizi çok üzdü. Ancak oynamak istedi, biz de oynattık" değerlendirmesinde bulundu.

(beIN SPORTS)