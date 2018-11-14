Abdurrahim Albayrak: Bana kimse Gomis'i anlatmasın

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün Kasım ayı Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasıyla ilgili "Parasını almadığı için Kayseri'ye gitmemişti. Sonra İstanbul'daki maçta gol attıktan sonra paradan sebep değil, formayı göstermişti. Bana kimse Gomis'i anlatmasın" açıklamasını yaptı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta o anda sahaya girme mecburiyetinde olduğunu kaydeden Albayrak, "Raporları eline geçenlerde büyük harfle gözlemcinin teşekkürü vardır. Sadece orada değil, koridorlarda da büyük efor sarfettim. Çünkü misafirimizdi Fenerbahçe. Onları korumak bizim görevimiz" dedi.

"Gomis'in bu sene aldığı parayı biz veremezdik"

Bafetimbi Gomis transferi ile ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Benim futbolcularla ne kadar içli dışlı olduğumu biliyorsunuz. Ben Galatasaray menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Bizleri onun için seçtiniz. Gomis bizden 3 milyon 300 bin Euro alıyordu. Kayseri'ye gitmemişti. Parasını almadığı için Kayseri'ye gitmemişti. Sonra İstanbul'daki maçta gol attıktan sonra paradan sebep değil, formayı göstermişti. Bana kimse Gomis'i anlatmasın. Çok değerli futbolcumuzdu. Göndermek ister miydik. Geldi, ısrar kendisinin yanında başka futbolcuları da alarak çok yüksek bir meblağda zam istedi. Ben ona örnek gösterdim. 1 senede oynamayan ama senede 1 milyon 600 bin Euro alan bir sporcumuz kendisine yarısını ödeyelim, siz Galatasaray'a zarar vermeden gidin dediğimde hayır ben bu parayı hiçbir yerde alamam diyen, şu anda mukavelesi olan arkadaşa söylediğimde o kulübün problemi. Futbolcu her zaman alır, futbolcu vermez. 3 milyon 300 bin Euro alan oyuncu 5 milyon Euro'ya çıkarmak istedi. Veya sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Zor bir dönemdi. Kalması için çok uğraştım. Bu sene 10 milyon Euro alıyor gittiği kulüpte. Biz bu paraları veremezdik" şeklinde konuştu.

Abdurrahim Albayrak, forvet transferinde kazaya kurban gittiklerini ifade ederek, "Çok önemli bir futbolcuydu (Modeste). Çin kulübüne faks çektik. Sahaya bile çıkarırsanız sizi yakarız dediler. 25 milyon Euro zararla çıksak ben konuşabilir miydim? Son gün parasız alıyorduk. Vagner Love'u alıyorduk. Beşiktaş'a para vermeyiz dedim. Galatasaray'a para vermeden almak istedim" diye konuştu.