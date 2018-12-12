Abdurrahim Albayrak: "Porto maçında muhteşem bir top oynadık"

\"Bir yere varacaksak hep beraber varacağız\"

\"Bizden kötü olan takımlardan ses çıkmıyor\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Kulübü Aralık ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı\'nda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak divan üyelerine seslendi.

Porto maçında takımın çok iyi mücadele ettiğini belirten Albayrak, zor bir süreçten geçtiklerini hatırlatarak, \"Dün akşamki maçtan sonra önümüzde çok önemli iki maç var. Sadece bir maça bakmıyoruz. Soyunma odasına Fatih hocamla beraber girdik. Futbolcuları teker teker tebrik ettik. Takım çok iyi mücadele etti, iyi oynadı. Bizim şampiyon olmamız yüzde yüz, kaçınılmaz. Dün akşam çok iyi oynadık, herkesin memnun olduğu, muhteşem bir top oynadık. Bir de penaltı kaçırdık. Penaltıyı atsaydık 3-3 bitmezdi. Mağlubiyetten sonra futbolcularımıza hoca ile beraber 3 gün sonra oynayacağımız maçı için moral aşılayamazsak önümüzdeki maçları alamayız. Geçmiş dönemki tecrübemden kaynaklanıyor. Bu futbolculara sizler de moral vereceksiniz. Her şeyden sonra ağlamaya kalkarsak bir yere varamayız. Bir yere varacaksak hep beraber varacağız\" ifadelerini kullandı.

\"BİZDEN KÖTÜ OLAN TAKIMLARDAN SES ÇIKMIYOR\"

Galatasaray\'ın daha önce de zor günlerden geçtiğini belirten Abdurrahim Albayrak, \"Bizden kötü olan takımlardan ses çıkmıyor. Galatasaray çok zor günlerden geçmiştir, şampiyon olmuştur ama hep beraber olmuşuzdur. Soyunma odasında hocanın büyük tecrübesiyle, benim yıllardan gelen tecrübemle beraber futbolculara konuşma yaptıktan sonra futbolcular Fatih hocayı da beni de alkışladılar. Bizim iki tane önemli maçımız var. Takımı en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Burada suç işlediğimizi zannetmiyorum\" dedi.

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