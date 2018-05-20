Abdurrahim Albayrak: "Orucumu açacağım sırada penaltı oldu"

Serhan TÜRK / İZMİR,(DHA)

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Galatasaray\'ın Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Göztepe\'yi

deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından basın mensuplarına konuştu.

Albayrak, kritik bir maç oynadıklarını ve sonunda kazananın kendilerinin olduğunu belirtti. Tam orucunu açacağı sırada hakem Cüneyt Çakır\'ın penaltı kararını verdiğini söyleyen Albayrak, \"Kurban olduğum Allah\'ım tam ezan okundu orucumu açmak için suyumu içiyordum, o sırada penaltı oldu. Fatih hoca ile beraber Galatasaray\'da değişik bir hava oluştu\" dedi.

Abdurrahim Albayrak, şunları kaydetti: \"Geldiğimizde oyuncuları şampiyon olacaklarına inandırdık. Gönül verdiğim kulübüme Allah\'ıma şükürler olsun 5 kez geldim 5 kez şampiyon oldum, çok mutluyum. Ben Florya\'nın havasının bozulmamasını istiyorum. Bugün o ruhu gördünüz. Devre arasında hocanın konuşması futbolcuları motive etmesi inanın o sırada tüylerim diken diken oldu. Ağlamaklı oldum. Soyunma odasındakiler orada kalır. Ama hakikaten hocanın söylediklerini sahaya yansıttık, hocanın söylediği her şey tuttu ve şampiyon olduk. Galatasaray\'a şampiyonluk yarışında çok fazla şans verilmedi ancak bunu başardık. Başta taraftar olmak üzere teknik ekibe, oyunculara ve camiaya teşekkür ederim. Taraftarları yarın Türk Telekom Stadı\'nda yapılacak kupa törenine davet ediyorum.\"

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