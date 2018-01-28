Abdurrahim Albayrak: "Ndiaye'ye çok ciddi teklifler var"

\"Ndiaye ile ilgili bir tecrübe kazandım\"

\"Transferden önce ödeme\"

\"Biz futbolcularımızın beyanlarına saygı duyarız\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Osmanlıspor\'u 2-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda buludu. Albayrak, \"Hoca \'Bu arkadaşlara inanıyorum, güveniyorum.\' diyor. Biz önce arkadaşlarımızın paralarını ödeyelim. Bizim için bu transferden daha önemli\" diye konuştu.

\"NDİAYE İLE İLGİLİ BİR TECRÜBE KAZANDIM\"

İngiltere\'den transfer teklifleri aldığı ve bunları değerlendirmek istediği söylenen Ndiaye ile ilgili konuşan Albayrak, \"Ndiaye ile ilgili bir tecrübe kazandım. Dün akşam Fatih hoca bir baba gibi konuştu dün akşam. Hayran kaldım. Müthiş bir konuşma yaptı. Ndiaye gitmek istediğini, teklifin cazip olduğunu söyledi. Hoca da bir baba şefkatiyle \'Bizim sana ihtiyacımız var ama madem öyle git, dinlen ailenle beraber istirahat et. Kafanı dinle, seni hazır görmüyorum\' dedi. Dün akşam Fatih hocadan bir şey daha öğrendim” dedi.

\"NDİAYE’YE ÇOK CİDDİ TEKLİFLER VAR\"

Ndiaye\'ye teklifler geldiğini ancak göndermek istemediklerini ifade eden Abdurrahim Albayrak, “Futbolcu da gitmek istiyorsa kimseyi zorla tutamazsınız. Galatasaray menfaatleri doğrultusunda kendisi de arzu ediyor. Dünya kupasında da maçları var, oynamak istiyor. Bizim önemli bir silahımız, kendisini asla satmak istemiyoruz. Çarşamba gününe kadar ne olacağını hep beraber göreceğiz” şeklinde konuştu.

\"TRANSFERDEN ÖNCE ÖDEME\"

Transfer konusunda görüşmelerin devam ettiğini ancak önceliğini kadrodaki oyuncuların paralarını ödemek olduğunu vurgulayan Albayrak, \"Bugün de görüşmem olacak ama önce 4 aydır paralarını alamayan futbolcu kardeşlerimin işini halletmemiz lazım. Hoca \'Bu arkadaşlara inanıyorum, güveniyorum.\' diyor. Biz önce arkadaşlarımızın paralarını ödeyelim. Bizim için bu transferden daha önemli” ifadelerini kullandı.

\"BİZ FUTBOLCULARIMIZIN BEYANLARINA SAYGI DUYARIZ\"

Takımın 2\'nci golünü atan Gomis\'in gol sonrası sevinciyle ilgili de konuşan Albayrak, “Gomis\'te asla bir sıkıntı yok. Soyunma odasında da konuştuk. Golden sonra da \'Parayla alakam yok\' dedi. Biz futbolcularımızın beyanlarına saygı duyarız” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Abdurrahim Albayrak\'ın açıklamaları

