Abdurrahim Albayrak: "Hoca, VAR ile ne konuştu öğrenmek istiyoruz"

Serhan TÜRK/İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray 2\'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına yaptığı açıklamada \"Sakinliğimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz ama 30 milyon insan gördü, sadece Galatasaraylılar değil herkes gördü. İçimiz yanıyor. Hocanın içeriyle ne konuştuğunu açıklamasını bekliyoruz. Bugün beyaz bir sayfa açmıştık Ancak derbi öncesi oyuncumuz kırmızı kart görüyor ve üzerine bir de penaltı veriliyor. Sanıyorum sabrımızı sınıyorlar. Bu ligde oynamamızı istemiyorlarsa açıkça söylesinler. Arkadaşlar dün akşam yağmur çamur demeden çalıştık. Bu futbolculara aylık 5.5 milyon Euro veriliyor. Emek harcıyoruz yazık değil mi? 3 gün sonra Şampiyolar Ligi maçına çıkacağız yazık değil mi? Başkanımız maç sonu açıklama yapmış son noktadayız diye. Kendisi kesinlikle haklı\" ifadelerini kullandı.

\"HOCA, VAR İLE NE KONUŞTU ÖĞRENMEK İSTİYORUZ\"

Verilen penaltı pozisyonundan sonra hakem Hüseyin Göçek\'in VAR odası ile ne konuştuğunu öğrenmek istediklerini belirten Albayrak, \"Arkadaşlar burada içimiz yanıyor, siz burada kura çekiminden bahsediyorsunuz. 30 milyon insanın içi yanıyor burda. Arkadaşlar hocanın VAR ile ne konuştuğunu öğrenmek istiyoruz. Ben merak ediyorum penaltı pozisyonunda neden VAR\'a gidilmiyor, ben bunu öğrenmek istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Abdurrahim Albayrak\'ın açıklamaları