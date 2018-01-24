Abdurrahim Albayrak: "Fatih Terim'le bizim dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadardır"

\"İçeriden kimlerden haber alındığının farkındayız. İsimleriyle beraber tek tek açıklayacağız. İçerden haber sızdıran, ekmeğini yiyip de Galatasaray\'a zarar veren, Galatasaray\'ı satan o zihniyetler artık olmayacak\"

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray muhabirleri ile yemekte bir araya geldi

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray\'da başkanlığa Mustafa Cengiz\'in seçilmesinin ardından, Galatasaray Sportif AŞ\'de göreve başlamaya hazırlanan eski yönetici Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Galatasaray\'ı takip eden basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Albayrak, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Albayrak, ilk olarak transfer çalışmalarıyla ilgili konuşarak, \"Dün başkanımız Mustafa Cengiz\'e ve hocamızla konuştuk. Daha önümüzde biraz zamanımız daha var. Zannediyorum ki hocamızın da çalışması vardır. Fatih Terim hoca böyle son günlerde bombayı patlatmayı sever. Transferin son günlerde bombayı patlatırız Allah\'ın izniyle, merak etmeyin\" ifadelerini kullandı.

Kendisinin yeniden sarı-kırmızılı kulüpte görev alacak olmasının taraftarları heyecanlandırdığı yönündeki sözler üzerine Albayrak, \"Benim gelmemi bir kenara koyun. Fatih Terim hocamızın gelişiyle şampiyonluk şansımız üst seviyeye çıktı. Bunun ürününü de Kayseri\'de 3 puanla aldık. Ben ona 3 puan değil, 13 puan olarak bakıyorum. Bu maç tamamen Fatih Terim\'in eseridir. \'Biz bu oyunu 60-70 dakikaya çıkardığımızda, Galatasaray\'ı kimse tutamaz\' dedi hocamız. İşte bu. Galatasaray\'ı bu günlere getiren en önemli aktörlerden biri Fatih Terim\'dir\" dedi.

Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ile arasının açık olduğu yönünde basına yansıyan habere tepki göstererek, \"Terim ile öneml ibir dostlukları olduğunun altını çizen Albayrak, \"İddia edildiği gibi Fatih Terim ile benim aramda hiçbir şey olmaz. Fatih Terim\'le bizim dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadardır. Sabahtan beri kendisiyle 3 kez görüştüm. Her gün konuşuyoruz. Sadece Florya\'ya gitmedim. Bu hafta yetkilerimizi alacağız ve o zaman gideceğiz. Şimdi oraya gitmem yakışıksız olur\" diye konuştu.

Cesare Prandelli ile aralarında geçen bir diyaloğu dile getiren Albayrak, \"Ali Dürüst ile birlikte, Cesare Prandelli\'yle oturduğumuzda, bize, \'Bu takımı komple değiştirmemiz lazım.\' dedi. Biz, futbolcuları değil, Prandelli\'yi gönderdik ve şampiyon olduk. Zannediyorum Tudor da aynı yolu denemiş ki oradaki çok değerli futbolcularımızı taraftarın önüne attılar. Transfer diyorsunuz, işte Fatih Terim hocamız transferleri yaptı. Selçuk İnan, Sinan Gümüş çıkıp takır takır oynuyor. Bunu takip edecek de bir çok arkadaşımız var. İşte hoca farkı burada ortaya çıkıyor\" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı yönetici, Galatasaray Kulübü\'ne zarar verme amaçlı içeriden haber sızdıranlar olduğunu vurgulayarak, \"Kulübü yıpratmak için yapılan haberlere üzülüyorum. Kayseri deplasmanına gitmeden önce Gomis\'le ilgili yapılan haberin çok yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Galatasaray\'a zarar vermek için çaba sarf etmesinler. Açık ve net söylüyorum, içeriden kimlerden haber alındığının farkındayız. Bu sabah Fatih Terim hocamızla da konuştuk. Mustafa Cengiz başkanımla da görüştük. İsimleriyle beraber Galatasaray TV\'de tek tek açıklayacağız. İçerden haber sızdıran, ekmeğini yiyip de Galatasaray\'a zarar veren, Galatasaray\'ı satan o zihniyetler artık olmayacak\" diye konuştu.

Başkan Mustafa Cengiz\'in kendisinden, Kayseri deplasmanına gitmesini istediğini aktarırken, \"Daha mazbatalarını almamışlardı ve bu nedenle beni mazur görmelerini istedim\" dedi.

Kulübe gelir getirici planlarıyla ilgili de bilgi veren Albayrak, Türk Telekom Stadı\'nda 70\'in üzerinde boş loca bulunduğunu belirterek, \"Localarımızla ilgili bir kampanya yapacağız. Buradan önemli bir gelir elde edebiliriz. Uzun süreli loca alanı üye de yapabiliriz. Ben de locamı 5 yıl daha uzatacağım ve 2 milyon liraya yakın ödeme yapacağım\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Albayrak\'ın açıklamaları

- Basın mensuplarıyla toplu foto çekimi

FOTOĞRAFLI

