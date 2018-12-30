Abdülmelik'in acı kaderi; Önce kar kütlesinin, sonra kepçenin altında kalıp öldü

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde kaldırımda yürürken, çatıdan üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yola savrulan Abdülmelik Bingöl (14), kar küreme çalışması yapan kepçenin altında kaldı. Ağır yaralanan Bingöl, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Kaza, öğle saatlerinde Karlıova ilçesi Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Abdülmelik Bingöl\'ün üzerine bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Çarpmanın etkisiyle Bingöl, yola savruldu. Bu sırada kar temizleme çalışması yapan Karlıova Belediyesi\'ne ait kepçe, Abdülmelik Bingöl\'ün üzerinden geçti. Durumu fark eden çevre sakinleri, aracı durdurması için operatörü uyardı.

Yaralanan Bingöl, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından kepçe operatörü Demirci gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL-BİNGÖL-DHA





