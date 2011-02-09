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Yaşam

ABDULLİN, CSO'DA ORG RESİTALİ VERDİ ANKARA (A.A)

09 Şubat 2011 23:51

-ABDULLİN, CSO'DA ORG RESİTALİ VERDİ ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Dünyaca ünlü Tataristanlı müzisyen ve Kazan Devlet Konservatuvarı Rektörü Rubin Abdullin, 2011 Abdullah Tukay Yılı etkinlikleri kapsamında org resitali verdi. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) salonunda düzenlenen resitalde Abdullin, Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Org olarak bilinen ve Ankara'da sadece CSO salonunda bulunan müzik aletinin çalındığı resitalde 5 eser beğeniye sunuldu.  Resitalde, D. Bukstehude, N. Zhiganov, S. Gubaydulina, Kara Karayev ve J. S. Bach'ın eserleri icra edildi. Resital, Kazan Konservatuvarının kuruluşunun 75. yılı ve sanatçının 60. yaşı olması dolayısıyla önem taşıyor.

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