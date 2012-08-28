Abdüllatif Şener'e CHP'den davet

Kurucuları arasında olduğu AKP’den yollarını ayırarak, 25 Mayıs 2009’da Türkiye Partisini kuran ve Genel Başkanlık görevini üstlenen Abdüllatif Şener’e partisini kapatmasını ardından CHP’den teklif geldi. CHP’ye Demokrat Parti’den(DP) transfer olan İzmir Milletvekili Aytun Çıray ANKA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye’de uzun zamandır büyük merkez sağ seçmenin yanlış bir algılamayla AKP’yi merkez sağ parti sanarak ona destek verdiğini ifade ederek, “Fakat zaman gösterdi ki AKP’nin çekirdek kadrosu milli görüş gömleğini çıkardık dese de çıkaramıyor. Yani bugün aslında Türkiye’yi fikirleri itibariyle yüzde onluk çekirdek Refah Partisi anlayışı yönetiyor” dedi.

Kendisinin de merkez sağda siyaset yapmış biri olarak geçmişte birlikte siyaset yaptıkları, Türkiye’nin kurucu değerleriyle ve kurucularıyla hiçbir sorunu olamayan büyük merkez seçmeni CHP’ye destek vermeye davet ettiğini belirten Çıray, “Çünkü AKP’nin Türkiye’yi getirdiği durum 1918-1923 yılları arasında yaşanan döneminden farklı değil. Türkiye hızla bir kardeş kavgasına sürükleniyor, ekonomi diken üzerinde ve dış politika 88 yıldır süre gelen rayından sapmış durumda. Türkiye kendisine ait olamayan bir savaşın eşiğine getiriliyor. Nasıl o yıllarda Menderes, Celal Bayar ve İsmet Paşa aynı partide görev yapmışlarsa ülkenin bütünlüğü için, şimdi de bu şartlar geçerli” dedi.

Abdullatif Şener’in de AKP’den ayrılıp parti kurmasını ortaya çıkaran nedenlerin bugün çok daha ağır biçimde devam ettiğini belirten Çıray, “Kendisinin ne kadar dürüst, ne kadar vatanperver bir siyasetçi olduğunu biliyoruz. Böyle bir ismin siyaset dışında kalması, kendini erken emekli etmesi bir değerin kaybı olur. Kararlarına saygılıyız ama bu çerçevede Sayın Şener’e CHP çatısı altında siyaset yapma çağrısında bulunuyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir süre önce “Eski Doğru Yol partililer, eski Anavatan partililer yani bu ülkede demokratik, laik, sosyal hukuk devletini destekleyen, destek veren Türkiye'nin çağdaşlaşmasına katkı yapmak isteyen bütün yurttaşlarımı partimizin şemsiyesi altına bekliyorum. Buraya gelin” açıklamasında bulunmuştu.