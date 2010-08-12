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Politika

Abdüllatif Şener'den Erbakan'a sürpriz ziyaret

Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, AK partinin kuruluş aşamasında yollarını ayırdığı kapatılan Refah Partisi’nin eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan&r

12 Ağustos 2010 03:00

T24- Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, AK partinin kuruluş aşamasında yollarını ayırdığı kapatılan Refah Partisi’nin eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ı ziyaret etti.

 

Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, kapatılan Refah Partisi’nin eski genel başkanı Necmettin Erbakan’la buluştu. Erbakan’ı Ankara’daki evinde ziyaret eden Şener ile Milli Görüş’ün yolları, AK Parti’nin kuruluş aşamasında ayrılmış Şener, 2007 seçimlerinden sonra da AK Parti'den ayrılarak kendi partisini kurmuştu.

 

Akıllardaki ‘yeni bir siyasi birliktelik olacak mı?’ sorusu her iki isme de soruldu. Erbakan, ‘bunu temenni ederiz’ derken Şener, ‘hocamızın lafının üzerine söz söylemek olmaz’ diyerek açık kapı bıraktı.

 

Çıkışta ise, ‘Saadet Partisi’nin olası olağanüstü kongresinde birliktelik olacak mı?’ sorusu yöneltilen Şener ‘hayır’ dedi ve ekledi: İçeride bunu değerlendirmedik. Siyasetçiler sık sık biraraya gelebilir."

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