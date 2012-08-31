Abdüllatif Şener'den CHP'ye ret

Refah-Yol ve AK Parti hükümetlerinde maliye bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Abdüllatif Şener, CHP'nin teklifini geri çevirdi. Şener ayrıca, Meclis'te bulunan bir siyasi parti ile yoluna devam etme niyetinde olmadığını kaydetti. Şener bu açıklamasıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen teklife de kapılarını kapatmış oldu.

Abdüllatif Şener'i CHP'ye kendisi de daha önce merkez sağ partilerde siyaset yapan İzmir Milletvekili Aytun Çıray davet etti.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu teklifi doğruladı ve bilgisi dahilinde yapıldığını söyledi.

Ancak CHP'nin bu teklifine Şener sıcak bakmadı. Öneriyi, "Açıkçası şu an için, başta iktidar partisi olmak üzere TBMM’de grubu bulunan hiçbir partide siyaset yapmayı düşünmüyorum" açıklamasıyla geri çevirdi.

Siyasi anlayışının uyuştuğu bir parti olması durumunda o parti çatısı altında siyaseti düşünebileceğini belirtti.

"Siyaseten bildiğimi söylemeye devam edeceğim" diyen Abdüllatif Şener, üniversitede ders vermeyi sürdüreceğini vurguladı.